В Приморье охотник случайно убил своего брата Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя края, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте в группе лиц, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

В конце декабря 2020 года обвиняемый вместе со своим 37-летним братом направились на охоту на автомобиле. По версии следствия, один управлял автомобилем, а второй высвечивал фонарем дичь. Заметив косулю, младший брат несколько раз выстрелил в нее через открытый люк автомобиля и пошел искать свой трофей. В это время обвиняемый увидел в темноте блеск, как ему показалось, глаз дикого животного. Решив, что его родственник ушел уже далеко, выстрелил и тоже отправился за подстреленным животным. Но вместо мертвой косули обнаружил брата, лежащего без признаков жизни. Приняв блеск налобного фонаря, который нес его родственник, за блеск глаз животного, он по неосторожности убил брата.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

РИА VladNews