Директора компании «Окна Эталон» обвинили в мошенничестве С апреля 2019 года организация, устанавливающая оконные конструкции, перестала выполнять заказы, но ранее внесенную предоплату клиентам не возвращала. Приморцы массово подавали жалобы в полицию.

Как сообщает начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, следователем следственной части УМВД России по городу Владивостоку предъявлено обвинение 36-летнему директору компании ООО «Окна Эталон» в мошенничестве в особо крупном размере. В результате противоправных действий обвиняемого 667 гражданам причинен материальный ущерб, общая сумма которого составляет свыше 41 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы до 10 лет.

По информации пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на его имущество наложен арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку