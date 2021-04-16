Работница банка присваивала деньги пожилых клиентов В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному округу обратилась 74-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении с ее кредитной карты 60 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что банковскую карту оформила в 2019 году, однако никогда ее не использовала.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, подозреваемой оказалась 29-летняя работница банка. Воспользовавшись служебным положением, она сняла и присвоила денежные средства с карты клиентки.

Как предполагает следствие, это была не единственная жертва обвиняемой. Установлены еще шесть эпизодов: среди пострадавших женщины в возрасте от 50 лет, которые редко расплачивались своими банковскими картами либо вообще их не использовали. В общей сложности потерпевшим причинен ущерб в размере более 250 тысяч рублей.

В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Отдел новостей «В»