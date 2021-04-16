Театр кукол намерен отвлечь детей от гаджетов А взрослых пригласить на Гоголя и «Золушку» в ковбойском стиле

Он выходит из-за угла неспешной походкой. Очень деловой. Очень милый. Крокодил. И никто не пугается. Наоборот, все смеются.

Где такое может быть? Конечно, в театре! В Приморском краевом театре кукол, где не так давно состоялась премьера спектакля «Мойдодыр» (6+). Поставил его Вадим Перфилов, заслуженный артист РФ и с начала года – официальный художественный руководитель театра.

Маленькие зрители знают и любят спектакли Вадима Валерьевича – и «Морозко», и «Аистенок и Пугало», и «Сказку о глупом мышонке», и «Поросенка Чока», и многие другие. Но «Мойдодыр» – его дебют в новой должности…

Классика для малышей

– Я решил обратиться к классике для детей, – говорит Вадим Перфилов. – И стихотворение Чуковского – идеальная история для короткой постановки на малой сцене. К таким авторам, как Чуковский, Маршак, я отношусь с особым трепетом, ведь это стихи, которые знакомы и любимы и внуками, и бабушками. А уж «Мойдодыр» несколько поколений знают чуть ли не наизусть!

Переложить стихи на язык театра было несложно. Маршак и Чуковский – это те авторы, которые создают не просто стихотворение, а как бы готовый видеоряд к нему, что своего рода драматургия. Поэтому спектакль, по сути, рождался из материала.

И вообще, моя принципиальная позиция – не добавлять ничего к тексту классика, идти за автором, он уже все придумал, ничего лишнего не требуется. Наша постановка нацелена на малышей, мы старались сделать добрый и веселый спектакль, в котором мораль простая и очень прозрачная: надо умываться, надо следить за чистотой.

Над постановкой работали художник Алина Зеленова, актеры Роман Легкодухов, Анастасия Капшук, Оксана Иванова, Вадим Копа.

Этот живой, динамичный, добрый и легкий спектакль – первый шаг на пути театра к введению в репертуар классических, всем известных наименований, которое готов осуществить Вадим Перфилов. Кстати, за время пандемии он успел заочно пройти обучение и получить высшее режиссерское образование.

В помощь маме и детсадам

– Вадим, вы пришли к руководству театром в сложное время. Учреждения культуры были закрыты, театр не мог – как он это делал десятилетиями – выезжать со спектаклями в детские сады и школы…

– Да, и нам пришлось держать удар, пройти проверку на прочность. Мы принимали нестандартные решения, нашли другие способы общения со зрителем.

Все спектакли театра теперь идут одновременно на сцене и в онлайн-трансляции на «Ютубе» на нашем ресурсе.

Кроме того, там же, на Ютуб-канале, мы ведем проект «В помощь маме» (0+). Это небольшие ролики, в которых наши актеры в образах читают детские рассказы, стихи, притчи. И такой ролик мама или папа могут показать ребенку, если его нечем занять или надо отвлечь. Между прочим, ролики идут с сурдопереводом, и в скором времени мы намерены давать спектакли для глухих и слабослышащих детей.

– А когда ограничения сняли, зритель вернулся в залы?

– Еще бы! Мы теперь играем спектакли на малой сцене и по субботам, потому что нас очень просят. Люди соскучились по театру, у нас реально ни одного свободного билета.

– Вадим Валерьевич, намерены ли вы менять репертуар театра, направление работы?

– Скажем иначе: я буду творчески развивать то, что уже есть, и искать новые пути. Жизнь показала, что новое просто необходимо. Так, мы работаем над проектом «Сказки у моря». Его цель – отвлечь детей от гаджетов, научить их разговаривать и общаться друг с другом.

Я провожу серию встреч с заведующими детскими садами, предлагаю им такой вариант взаимодействия: артисты нашего театра, режиссеры, бутафоры проводят для детей мастер-классы «Как сделать куклу» – из чего, как собрать, как нарядить и так далее, как создать маленькую ширму. А затем сады-участники создают свои мини-спектакли и мы на базе театра проводим фестиваль-смотр таких постановок.

Дети сегодня становятся рабами гаджетов, их надо вытаскивать, и прийти на помощь в этом смысле может театр кукол, ведь мы первый театр в детской жизни.

Кроме того, я считаю, что в репертуаре должны появиться классические названия, те, которые у всех на слуху. У меня есть мечта создать свою «Чукоккалу», как в театре Образцова, из небольших спектаклей по стихотворениям Корнея Ивановича Чуковского. Его произведения очень светлые, позитивные, искренние.

По вечерам – сказки Шукшина и Дерсу Узала

Кроме того, хочу вернуть в театр на постоянной основе вечерний репертуар – для взрослого зрителя. Вспомните, какие прекрасные спектакли для взрослых ставил Виктор Бусаренко, как счастливы были актеры работать в том же «Кентервильском привидении», «Хоббите»...

Первым спектаклем для старших детей и взрослых будет «До третьих петухов» по сказке Шукшина. Решен он будет в сочетании кукол и живого плана, как театр гротеска. Хочу браться за таких авторов, как Гоголь, Мольер. Их сам бог велел ставить в театре кукол. Чистейшей воды наш репертуар.

Возможно, в вечернем репертуаре также появятся спектакли по произведениям Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» и Александра Островского «Снегурочка».

Будем менять спектакли на малой сцене. Там нужны динамичные, яркие спектакли, современные.

– Вот первая премьера – «Мойдодыр», что еще ждет зрителя?

– В планах – «Рики-Тики-Тави», пора донести Киплинга до детей. Затем у нас в планах постановка, которую осуществит приглашенный с Сахалина из театрального центра имени Чехова режиссер Антонина Добролюбова, – «Царевна-лягушка».

Вообще, мы хотим наладить сотрудничество с сахалинскими коллегами, ведь там проходят грандиозные фестивали, на которые с восторгом едут москвичи, питерцы…

Виктор Бусаренко по старой дружбе поставит у нас «Золушку». Но поскольку ни пьеса Тамары Граббе, ни пьеса Шварца особо для театра кукол не подходят, то Виктор Васильевич предложил взять мюзикл «Вальс Золушки» и поставить спектакль для взрослого зрителя, в эдаком ковбойском стиле.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА