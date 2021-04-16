Они живут в любви. А потому счастливы Во Владивостоке выбрали лучшие семьи года

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» подвели в столице Приморья. Победители будут представлять город на краевом этапе конкурса.

Конкурс «Семья года» проходил в четырех номинациях. В номинации «Многодетная семья» могли принять участие семьи, в которых пять и более детей, в том числе приемных. Супруги до 35 лет, воспитывающие даже одного ребенка, могли заявить о себе в номинации «Молодая семья». «Золотая семья» – это про супругов, проживших в зарегистрированном браке не менее 50 лет. В номинации «Семья – хранитель традиций» могли участвовать семьи, сохраняющие семейные обычаи, историю своего рода, а также семейные династии.

По словам председателя конкурсной комиссии начальника управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергея Язева, выбрать победителей было непростой задачей, потому как все, кто принял участие в конкурсе, – достойный пример для подражания. Эти люди не только успешно воспитывают детей, но и активно участвуют в общественной жизни города, ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и творчеством.

Итак, кто представит Владивосток на краевом этапе «Семьи года».

«Золотая семья» – семья Колбасовых

Супруги Юрий и Лариса Колбасовы в счастливом браке уже больше полувека. Познакомились они в родном городе Дальнегорске, в местном кинотеатре. Через полгода Юрия призвали в армию. Лариса ждала его два года. После увольнения из вооруженных сил Юрий предложил своей возлюбленной руку и сердце. В браке у них родились две дочери – Виктория и Анна.

Юрий Иванович 54 года отдал работе на дальнегорском химическом комбинате «Бор», имеет множество наград и является ветераном труда. А Лариса Георгиевна больше 30 лет проработала медицинской сестрой и за свой профессионализм была неоднократно отмечена грамотами и признана лучшей по профессии.

А еще Юрий и Лариса – счастливые бабушка и дедушка, у них пять внучек.

«В нашей семье есть свои традиции: вместе с детьми и внуками устраиваем на праздники театральные представления, ходим в кино и театры, лепим пельмени, занимаемся садовничеством и путешествуем по краю», – рассказывают супруги.

«Многодетная семья» – семья Догадаевых-Якименко

Евгений Догадаев и Людмила Якименко в браке 20 лет, а вместе – уже больше 30. Евгений более 40 лет проработал на судах «Востокрыбхолодфлота», а Людмила – технологом на предприятии пищевой промышленности.

Супруги воспитали двух сыновей – Михаила и Евгения. Вместе с сыновьями построили дом. Затем дети выросли, получили образование, начали свою взрослую жизнь и разъехались по разным городам.

«Мы понимали, что у нас с мужем достаточно сил, энергии и желания взять на попечение ребенка. И в 2008 году в нашей семье появился первый опекаемый ребенок – дочь Кристина. Наша доченька росла в любви и заботе. Занималась танцами, музыкой. Училась в школе искусств на художественном отделении. Сейчас Кристине 18 лет, она учится во Владивостокском колледже технологии и сервиса», – рассказывают супруги.

В 2014 году в семье вновь случилось пополнение – под опеку взяли Алину и Ольгу. Алине – 15 лет, она увлекается ментальной математикой, плаванием, легкой атлетикой. В этом году заканчивает художественное отделение школы искусств, мечтает в будущем стать дизайнером. А Ольге 12 лет, она увлекается танцами и также учится в школе искусств.

В 2016 году супруги увидели видеоролик о девочке, которая нуждается в семье. Так у них появилась еще одна приемная дочь – Виктория. Девочке 11 лет, она любит танцевать и петь и учится на хоровом отделении в школе искусств.

Через два года семья Догадаевых-Якименко забрала из центра реабилитации еще одного ребенка – Алису. Сейчас ей 8 лет, она увлекается игрой на фортепиано, участвует в различных конкурсах и олимпиадах.

Евгений и Людмила могут похвастаться и внуком – в семье старшего сына Михаила родился сын Арсений.

«Молодая семья» – семья Русаковых

Семья Русаковых состоит из четырех человек и одного четвероногого друга. Денис по специальности повар, но вкусные обеды готовит только для своих родных, а работает водителем. Анна трудится контролером-кассиром в РЖД.

Старшему сыну Константину 9 лет. Мальчик учится во 2-м классе и занимается карате. Участвует в соревнованиях и пополняет копилку своих наград. Младшему сыну Виктору всего 7 месяцев, и все победы и достижения у него еще впереди.

«Полноценный член семьи – наша кошка. Она у нас непростая – у нее нет хвоста, но не из-за травмы, а потому что такая порода – курильский бобтейл. Дома мы зовем ее Бусинкой или просто Буся. А по документам она Даная Шикарьевна. Звучит серьезно», – рассказывают супруги.

«Семья – хранитель традиций» – семья Белоусовых

Николай и Инна Белоусовы в браке 32 года. Николай работает водителем автобуса в школе № 70, Инна руководит зоосалоном. Настоящая гордость семьи – их 11 детей, среди которых трое родных и восемь приемных.

За время совместной жизни у них родились дочь Валерия и сын Игорь. Сын Сергей от первого брака жены был усыновлен Николаем в 1992 году. В 2007 году семья взяла под опеку мальчиков-близнецов Константина и Дмитрия, которым в этом году исполнилось по 15 лет. В 2013 году супруги взяли под опеку Павла. А через два года в семье появилось еще пятеро детей – три девочки и два мальчика.

«Мы с мужем увидели замечательных девочек в программе «Пока все дома» и приняли решение забрать их под опеку в нашу дружную семью. Когда мы ехали домой, они тихонько спросили: «А если мы вам понравимся, вы заберете нашего брата?» Оказалось, что у них есть старший брат, который в то время находился в интернате для детей с нарушением слуха. Конечно же, братика мы тоже забрали. Еще одного мальчишку, Андрея, мы взяли из детского дома, где жил Павел, потому что не смогли остаться к нему равнодушными. Так к нам приехали пятеро детишек – Никита, Алина, Надежда, Анастасия и Андрей. Детки все очень хорошие, добрые, умные и наши главные помощники. Самое главное, что мы – все вместе и очень счастливы», – рассказывает Инна Белоусова.

У семьи есть несколько традиций: они все вместе отдыхают на природе, устраивают часы чтения, готовят еду, ухаживают за садом и огородом. А еще все они любят кошек. Бабушка, Зоя Дмитриевна, занимается разведением британских кошек. Инна Сергеевна – руководитель клуба любителей кошек и вместе с дочерью Валерией является экспертом международной ассоциации кошек «Ассолюкс». Сын Сергей помогает с оборудованием на выставках, а Игорь и Алина – мастера по стрижке животных. Грумингом увлекается и Анастасия, а Надежда ведет странички клуба в соцсетях. Константин и Павел помогают на выставках в роли клерка, а Андрей ответственен за фотографии животных.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru