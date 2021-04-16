У детских клубов появится выход Подавляющее большинство учреждений допобразования во Владивостоке продолжит работать на прежнем месте.

В феврале газета «Владивосток» рассказывала о неопределенности вокруг будущего муниципальных детских клубов города, расположенных на нижних этажах зданий, в связи с принятием новых Правил противопожарной безопасности.

Напомним, что в начале 2021 года в России вступили в силу новые правила противопожарного режима, согласно которым запрещается использовать цокольные и подвальные этажи жилых домов для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией. Многие родители опасались, что из-за этого детские кружки и секции либо вовсе прекратят работу, либо переедут в другой район города. Однако специалисты администрации Владивостока, внимательно изучив документы каждого центра дополнительного образования, пришли к выводу: подавляющее большинство учреждений можно сохранить в существующих помещениях, если оборудовать дополнительный эвакуационный выход.

По словам главы Владивостока, всего помещений, вызывавших беспокойство, 23. И с каждым сейчас вопрос решается отдельно. «Предварительно могу сказать, что все их удалось сохранить. И только трем будут предложены места по соседству. В любом случае педагоги не останутся без работы, а дети – без любимых педагогов и коллективов», – подчеркнул Олег Гуменюк.

Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования поручено привлечь проектировщиков и подготовить технические заключения о возможности обустройства дополнительных эвакуационных выходов. Ожидается, что работы будут проведены летом, чтобы к новому учебному году учреждения полностью соответствовали новым правилам. Однако по трем из 23 адресов дополнительные выходы сделать невозможно либо нецелесообразно. Для этих клубов будут найдены другие помещения.

В частности, «Детскую морскую флотилию «Варяг» на улице Сафонова, 39 переселят в одно из близлежащих зданий. Новую прописку также обретут клуб «Спутник» на улице Давыдова, 12 и клуб имени Сергея Лазо на Народном проспекте, 35.

Отдел политики «В»