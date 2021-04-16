Объявление Муниципальный этап конкурса «Чистая страна – какой я ее вижу» проводится Думой города Владивостока. К участию в конкурсе приглашаются жители Владивостока в возрасте от 14 до 35 лет, которые могут представить на суд жюри авторские проекты в четырех номинациях: «Социально-экологический видеоролик», «Социально-экологический плакат», «Эковолонтерство. Экотрадиция» и «Социально-экологическая игра».

Работы должны быть посвящены охране природы и проведению мероприятий, связанных со снижением негативного воздействия на окружающую среду, а также воспитанию бережного отношения к природе, повышению экологической грамотности. Конкурс получил поддержку регионального общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна» и поможет наметить пути решения первоочередных экологических проблем. Лучшие работы Дума города Владивостока планирует отметить на муниципальном этапе конкурса.

II региональный конкурс социально значимых экологических проектов «Чистая страна – какой я ее вижу» организован Законодательным собранием Приморского края совместно с краевым министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Конкурс проводится в два этапа. Организаторами первого этапа конкурса являются представительные органы муниципальных округов и районов Приморского края и вузы.

Первый (муниципальный) этап конкурса проводится во Владивостоке Думой города с 1 апреля по 31 мая текущего года, работы принимаются по 25 мая. Конкурсная комиссия при Думе города отберет лучшие работы, которые затем будут представлены в региональном этапе с 1 июня по 15 июля.

Ознакомиться с положением о II региональном конкурсе социально значимых экологических проектов «Чистая страна – какой я ее вижу» можно на сайте Законодательного собрания Приморского края по ссылке: http://www.zspk.gov.ru/upload/medialibrary/msu/polojenie.pdf. Конкурсные работы в рамках муниципального этапа от жителей Владивостокского городского округа принимаются на адрес электронной почты: info@dumavlad.ru