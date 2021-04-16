Первая среди равных Почетное звание для главврача поликлиники – благодарность для всех, кто борется с пандемией

Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» в 2021 году были рассмотрены во вторник, 13 апреля, комиссией, сформированной из городских депутатов, представителей администрации и почетных граждан Владивостока, Общественного совета Думы города.

Члены комиссии рекомендовали Думе города Владивостока присвоить почетное звание главному врачу городской поликлиники № 1 Ольге Перовой, за которую ходатайствовали коллектив медучреждения, Законодательное собрание Приморского края, ректорат Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Напомним, что в комиссию, которая рекомендует присвоить звание почетного гражданина, с этого года входит не девять, а десять человек. В том числе три депутата Думы Владивостока. В 2021 году городской парламент в комиссии представляют депутаты Людмила Таран («Единая Россия»), Наталья Кочугова (КПРФ) и Инна Кошелева (ЛДПР). Также в комиссию впервые был включен представитель Общественного совета при Думе города Михаил Колтович.

В установленный срок – до 1 апреля – в гордуму поступили документы на присвоение почетного звания в отношении следующих граждан: директора МБУ «Содержание городских территорий», бывшего руководителя спидвейного клуба «Восток» Константина Цыбулина; руководителя КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж» заслуженного тренера РФ Александра Аксенова; скульптора заслуженного художника РФ Эдуарда Барсегова; заслуженного учителя России Галины Шавриной; президента фонда «Артэтаж» Александра Городнего; президента Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петра Осичанского; председателя Приморского отделения «Союза писателей России» мастера спорта СССР по боксу Александра Ткачука; главного врача КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» Ольги Перовой.

Кандидатуры рассмотрели в том же порядке, в каком в комиссию были представлены документы на присвоение почетного звания. Во время обсуждения председателем комиссии Людмилой Таран была озвучена информация о биографии и заслугах каждого из претендентов перед Владивостоком. Кроме того, высказаться в пользу того или иного кандидата могли представители общественных организаций. Затем по каждой из кандидатур проводилось открытое голосование представителями комиссии.

В отличие от прошлых лет согласно новому Положению о присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока» в этом году каждый член комиссии мог проголосовать только за одного претендента. Тогда как ранее поддержать можно было любое количество кандидатов, а затем рейтинговое голосование проводилось на заседании Думы Владивостока. Сейчас порядок несколько изменился: решение комиссии будет направлено в комитет по социальной политике и делам ветеранов для последующей разработки и внесения комитетом проекта решения Думы Владивостока о присвоении почетного звания.

По итогам обсуждения кандидатур звание «Почетный гражданин города Владивостока» в 2021 году комиссия рекомендовала присвоить главному врачу КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» Ольге Перовой. Как было подчеркнуто в ходе обсуждения, ее стаж работы в сфере здравоохранения составляет 43 года, 15 из которых Ольга Яковлевна возглавляет поликлинику № 1. При этом во время пандемии она не только занималась организационной работой, но и продолжала вести прием пациентов наряду с другими врачами.

В поддержку Ольги Перовой высказались восемь из девяти членов комиссии, принявших участие в заседании. Один голос был отдан в пользу скульптора Эдуарда Барсегова, руками которого созданы многие памятники, давно ставшие символами Владивостока. Окончательное решение о присвоении почетного звания должно быть принято на очередном заседании Думы Владивостока в конце апреля.

– Все кандидатуры – это люди, сделавшие для города что-то важное и значимое. Но, учитывая, что 2020 год был годом пандемии, большинством была выбрана кандидатура Перовой Ольги Яковлевны. В ее лице мы старались отметить заслуги всех медиков города и края, которые во время пандемии спасали жизни людей, – подчеркнула председатель комитета Думы Владивостока по социальной политике и делам ветеранов, председатель комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» Людмила Таран.

– Все представленные кандидаты – достойные люди, поэтому выбрать одного было очень сложно. Лично я исходил из того, что мы своими глазами увидели, как работники здравоохранения сражаются с пандемией. Это очень тяжелый, но такой необходимый труд! Поэтому из всех достойных кандидатов был выбран человек, который находится на переднем фронте борьбы с коронавирусом, – объяснил заместитель председателя Общественного совета Думы Владивостока Михаил Колтович.

– Все восемь кандидатур, представленные для рассмотрения комиссией, – очень знаковые для нашего города люди. Это представители науки, искусства, спорта, учитель, врач. Мы услышали слова в их поддержку, ознакомились с личным делом каждого, прочитали письма с рекомендациями в пользу каждого кандидата. Не умаляя заслуг всех остальных, стоит признать справедливым выбор, который почти единогласно сделала комиссия, проголосовав за Ольгу Яковлевну Перову – главного врача поликлиники № 1 Владивостока, – прокомментировал заместитель главы Владивостока Максим Акульшин. – Безусловно, она внесла свою лепту в борьбу с пандемией. Ведь каждый из нас осознает, какой огромный пласт работы лежит сегодня на медицинских работниках.

Артем СТРОГИН

Фото пресс-службы Думы Владивостока