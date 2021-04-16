Приморцев привлекают к ответственности за поджог травы С начала пожароопасного сезона в крае отмечено большее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров. При этом в подавляющем большинстве случаев причина таких возгораний – человеческий фактор, неосторожное и безответственное обращение с огнем и прямые поджоги, сообщает пресс-служба региона.

По словам начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС по Приморскому краю Тимофея Рубайло, с начала года на месте поджогов были застигнуты 11 человек, которые будут привлечены к административной ответственности, а в прошлом году таких случаев было около 70.

«Существует ошибочное мнение, что выжигание прошлогодней травы повышает плодородность почвы. Но проведенные исследования показывают: этот процесс в итоге приводит к деградации почв. Многие из поджигателей вообще не могут внятно объяснить, зачем они это делают. Некоторые таким образом пытаются провести уборку участка», – уточнил Рубайло.

При этом он подчеркнул, что именно палы травы, а не лесные пожары представляют основную угрозу для населенных пунктов, дачных участков, особо охраняемых природных территорий.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА