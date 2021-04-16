Борцы за власть Советов фонтана не желают? Похоже, центральная площадь Владивостока уже не выдерживает очередного строительства.

Напомним, что с начала апреля большую половину территории занял огороженный забором котлован под сухой фонтан, который власти Владивостока обещали открыть к 1 сентября.

Новость сразу же вызвала бурное обсуждение среди горожан: одни радовались новому сооружению, другие твердили про подземные коммуникации и угрозу памятнику борцам за власть Советов. Правда, сейчас споры, как и само строительство, временно приостановились.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, в разрытом котловане на глубине более четырех метров обнаружено инженерное сооружение, которое может являться частью дренажной системы. Каменный туннель не имеет ни входа, ни выхода, возможно, они были разрушены ранее. В данный момент на месте работают археологи из Дальневосточного федерального университета. Специалисты должны определить, представляет ли сооружение культурную и историческую ценность.

Пока неясно, насколько эта находка затянет процесс строительства, но жители Владивостока уже настроены негативно. «Ну супер, теперь будем жить несколько лет с котлованом вместо площади», «А что, исторических и архитектурных описей не было в архиве? Неужели нельзя было привлечь специалистов к обсуждению и проектированию?» – комментируют горожане в социальных сетях.

Вопрос о консервации обнаруженного объекта пока находится на рассмотрении у мэра города.

Марина ЗУБКО

Фото Евгения Кулешова / www.vlc.ru