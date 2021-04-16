Жителей и гостей Владивостока вернут в день 9 мая 1945 года Столица Приморья продолжает готовиться ко Дню Победы. Основное празднование в этом году пройдет на набережной Спортивной гавани. Для горожан готовят обширную культурную программу, сообщает пресс-служба мэрии.

Начнется День Победы с торжественных церемоний возложения цветов к памятникам. В 10.00 на улице Светланской начнется парад войск и военной техники. Участие в параде примут более 1600 военнослужащих и 61 единица техники, включая экспонаты от военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае». При благоприятных погодных условиях для парада привлекут 23 единицы авиационной техники.

В случае нормализации эпидобстановки сразу после парада в 11.00 по Светланской и Корабельной набережной пройдут колонны «Бессмертного полка».

Основные площадки празднования развернутся на набережной Спортивной гавани в 12.00. Концертная программа будет идти здесь до самого вечера. Зрелищной частью праздника станет реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года – это и тематические экспозиции, и танцы под музыку 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра, и многое другое.

Праздничные мероприятия пройдут и в городских скверах. Так, в Адмиральском сквере по традиции организуют концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. Пушкинский сквер станет площадкой исторической реконструкции Дня Победы, также здесь пройдет выставка военной униформы и снаряжения. В сквере Суханова запланирована Всероссийская спортивная акция «Рекорд Победы». В Театральном сквере пройдет фестиваль авторской песни «Приморские струны».

Завершится День Победы красочным фейерверком, который планируют запустить в районе набережной Спортивной гавани, а также с нескольких городских площадок в 22.00.

Как проинформировали в мэрии, праздничная программа будет дополняться и корректироваться.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА