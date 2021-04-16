При ремонте «Серой лошади» будут сверяться с архивными документами Во Владивостоке начался демонтаж аварийных элементов фасада на здании № 17 на ул. Алеутской, которое входит в комплекс зданий под названием «Серая лошадь».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы после согласования с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края проводит управляющая компания.

После завершения демонтажа фасад здания планируют отремонтировать. Так как каскад подпорных стен и здание «Серая лошадь» являются памятником архитектуры регионального значения, эта работа будет проведена с учетом архивных документов. Также проект обязательно будет предоставлен специалистам региональной Инспекции по охране объектов культурного наследия.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено сотрудниками управляющей компании