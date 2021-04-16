Какой спорт выбрать ребенку? Муниципальные спортивные школы города запускают серию мастер-классов, открытых уроков и показательных тренировок для всех желающих, сообщает пресс-служба мэрии.

«У данных мероприятий есть две важные цели: популяризация массовых видов спорта, а также информирование горожан о возможности бесплатных занятий для детей и подростков. Мастер-классы и открытые уроки помогут определиться, какой спорт ребенку ближе, и, возможно, с ним он захочет связать свою дальнейшую профессиональную деятельность», – рассказали в управлении физической культуры и спорта.

В апреле запланированы следующие мастер-классы:

настольный теннис – 16 апреля в 15.00 в Центре настольного тенниса (Океанский проспект, 19);

спортивная борьба – 16 и 20 апреля в 18.30 в спортивной школе «Чемпион» (ул. Шошина, 25а);

рукопашный бой – 23 апреля в 17.00 на стадионе школы № 80 (ул. Невельского, 31);

легкая атлетика – 23 апреля в 19.00 на стадионе школы № 79 (пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 91г);

баскетбол – 24 апреля в 11.00 в спортивной школе «Чемпион» (ул. Шошина, 25а);

бокс – 24 апреля в 17.00 в спортивной школе «Надежды ринга» (ул. Нестерова, 3).

На сегодняшний день во Владивостоке работает 12 муниципальных спортивных школ, где открыты секции по 40 различным видам спорта. Их посещает около 10 тысяч детей.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru