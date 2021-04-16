Возвращаешься из-за границы – сдавай тест С 15 апреля в силу вступает измененное постановление главного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019».

Теперь граждане России, возвращающиеся из зарубежной поездки, обязаны сдавать тесты на коронавирус вне зависимости от того, каким видом транспорта они прибыли в страну, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В изменениях указано, что все россияне еще до прибытия на родину обязаны заполнить анкету на портале Госуслуг, чтобы потом разместить там результаты анализов. По возвращении домой каждый должен в течение трех календарных дней пройти ПЦР-тестирование на COVID-19. Пока результаты не будут готовы, гражданам следует соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что эпидемиологическая ситуация в мире все еще остается нестабильной. Россия вновь ограничивает авиасообщение с Турцией, Ираном и некоторыми другими странами из-за роста в них заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Марина ЗУБКО