Расслабляться рано: COVID-19 еще живет В Приморье на этой неделе поступило 16200 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник V»), сообщает пресс-служба правительства края. Всего в край доставлено 105378 доз вакцины. Получить прививку можно в 51 стационарном пункте.

С момента начала массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции сделали прививку около 80 тысяч человек, примерно 54 тысячи уже завершили иммунизацию. Как рассказали в министерстве здравоохранения Приморья, в апреле ожидается поставка второй российской вакцины – «ЭпиВакКорона». Главное отличие ее от «Спутника» в условиях хранения.

По данным на 15 апреля, в Приморье коронавирусной инфекцией заболело 40 человек. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности, жителям следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта primorsky.ru