Создать зону отдыха, сохранить историю. И для собак место найти Глава Владивостока поручил продолжить благоустройство Покровского парка, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Покровский парк – уникальный зеленый уголок с большой историей. В прошлом году впервые за много лет началась работа по его благоустройству. Здесь частично восстановили освещение, отремонтировали одну из пешеходных зон. В этом году работы должны быть продолжены. Большое внимание необходимо уделить озеленению парка. Также прошу рассмотреть возможность создания в парке пространства для выгула домашних животных», – поставил задачу перед Дирекцией общественных пространств Олег Гуменюк.

На этот год в парке запланирован ремонт двух пешеходных зон, будет рассмотрена идея обустройства экотроп, также восстановят освещение и установят малые архитектурные формы. Лавочки, урны и столбы уличного освещения будут выполнены в традиционном классическом стиле. Планируется высадка деревьев и кустарников. Но перед этим специалисты должны провести инвентаризацию существующих растений.

«В Покровском парке есть растения, которые в черте города нигде больше не произрастают. Наша задача – их сохранить. Также взамен пострадавших деревьев будут высажены новые. Появятся в парке кустарники и цветники», – отметили в управлении дорог и благоустройства.

В будущем парк должен представлять собой единый комплекс с культовыми зданиями и зонами отдыха и стать частью туристического маршрута.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА