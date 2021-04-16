Дети пустились в бега Увидел поздним вечером безнадзорного ребенка? Позвони и сообщи!

Только с начала года в отделах полиции УМВД России по городу Владивостоку зарегистрировано 84 заявления граждан о безвестном исчезновении несовершеннолетних.

Из них 66 детей ушли из семей, 18 – из государственных учреждений. В настоящий момент в розыске находится один несовершеннолетний, остальные благополучно возвращены в места постоянного пребывания и проживания.

Так, во Владивостоке сотрудники полиции выясняют обстоятельства ухода несовершеннолетних из дома: два пятиклассника не вернулись домой из школы, не было их и ночью.

Сотрудники полиции незамедлительно создали поисковые группы из числа оперуполномоченных уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и волонтеров, сообщает пресс-служба краевого УВД. Однако поиски пропавших мальчиков не принесли положительного результата.

Оказалось, что дети надежно спрятались от взрослых на крыше жилого дома. Ранним утром один из школьников вернулся домой и рассказал родителям, где находится его друг. В отделе полиции в отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что один из пропавших ребят ранее неоднократно уходил из дома и уже состоял на учете в полиции. Именно он уговорил своего одноклассника не возвращаться к родителям и предложил переночевать на крыше жилого дома.

Как пояснили в городской комиссии по делам несовершеннолетних, по поводу пропажи детей обращаются в том числе и те родители, чьи дети в обещанное время не возвращаются домой, а их телефоны не отвечают. Причины оказываются разные: телефон сел, не удалось позвонить, предупредить, что задержится у друга, просто обиделся на родителей и трубку брать не хочет, а кто-то банально загулялся и потерял счет времени.

Есть и отдельная категория подростков – бродяжки, которые регулярно уходят из дома.

К сожалению, бродяжничество в подростковом возрасте – занятие не столь безобидное, как может показаться. Очень часто дети попадают под влияние граждан, скажем так, с низкой социальной ответственностью. Правоохранительным органам известны случаи, когда взрослые мужчины приобщают попавших под их влияние детей – без разницы, мальчишек или девчонок – к запрещенным «прелестям» взрослой жизни.

Опасность подростков-бродяг еще и в том, что они к своему образу жизни активно привлекают новичков – вполне себе домашних детей. И по сравнению с прошлыми годами домашних детей среди бродяжек становится все больше. Если раньше все больше убегали из детского дома, реабилитационного центра и больниц (как правило, детдомовцы), то среди нынешних семи детей, за которыми в этом году зафиксировано два и более ухода, воспитанников детских домов всего два. Остальные дети – домашние. Причем семьи, где воспитываются эти подростки, далеко не маргинальные. Как правило, их родители работающие и вполне себе социально благополучные.

Впрочем, есть и такие мамы-папы, которые никак не реагируют на то, что их дети сутками не появляются дома. И ребята в этом случае находятся случайно – о них в правоохранительные органы сигнализируют совершенно посторонние взрослые.

Конечно, инспекторы ПДН регулярно проводят профилактические мероприятия. Только за последние три месяца с учащимися и их законными представителями проведено более 800 лекций и бесед. Но «бегунки» все равно есть.

Полиция призывает граждан к проявлению бдительности и просит сообщать обо всех случаях нахождения детей в вечернее или ночное время на улице без сопровождения взрослых. Телефон дежурной части УМВД России по городу Владивостоку: 8 (423) 249-00-04 или 02, с мобильного 102.

Анжелина ШИЛАН

Фото Алексея ВОРОНИНА