Губернатор проверил стройки. И напомнил мэру, что они обещали людям Ход работ на объектах, строящихся в рамках национальных проектов и комплексного плана развития Владивостока, проинспектировал глава региона, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Первой точкой, куда Олег Кожемяко приехал вместе с мэром Олегом Гуменюком, стал строящийся детский сад на улице Крыгина. Объект должны были сдать в 2019 году, однако из-за несоответствия проектно-сметной документации стройка ведется по сей день.

По словам руководителя подрядной организации, сейчас на объекте трудятся 12 специалистов, после решения «документальных» вопросов их число увеличится до 70.

«Двигаясь такими темпами, вы и в этом году не сдадите этот детсад. Абсолютно не налажена работа управления капитального строительства, который должен постоянно находиться на объекте и взаимодействовать с подрядчиком», – заявил глава региона и дал городской администрации неделю, чтобы разобраться со сметами, проектом и вывести строительство на нормальный темп.

Следующий объект – многоуровневая парковка на улице Верхнепортовой. Несмотря на то что стройка идет в графике и уже к осени горожане смогут воспользоваться объектом, губернатор вновь оказался недоволен.

«Вы деньги получили на эти цели еще в 2018 году, а строить начали только в конце прошлого года. Все ваши заявления о том, что требовались изыскания, и еще какие-то причины несостоятельны и не принимаются ни жителями, ни властью», – отметил руководитель Приморья.

Наиболее сложная ситуация сложилась на стадионе «Авангард», где сроки реконструкции уже отстают на два месяца, а сдать объект строители планируют к 27 июля. Пообщавшись на месте работ с подрядчиком, Кожемяко выразил сомнения в поставленных сроках окончания работ, указал на плохие темпы реконструкции, а также на то, что деньги, направленные на значимые стройки, «в силу несовершенства команды, проектов просто лежат».

«Олег Владимирович, мы с вами в 2018 году говорили перед 5 тысячами жителей, которые были зрителями на спидвее, что в 2019 году стадион будет сдан. Я обратился к полпреду президента России Юрию Петровичу Трутневу с просьбой о необходимости финансирования реконструкции, он поддержал. Сейчас 2021 год, а стадион не сдан. Такая же ситуация складывается и по парковке, и по детским садам. Как можно оценивать работу власти? Я вынужден буду докладывать полпреду, что вы не справляетесь со своими должностными обязанностями», – заявил губернатор.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря Новикова / primorsky.ru