Фигаро vs Альмавива. Как обвести графа вокруг пальца Международному Дню театра посвятил состоявшуюся 26 и 27 марта премьеру спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (16+) Приморский краевой театр молодежи. Режиссер Денис Малютин с уважением и любовью отнесся к пьесе великого Бомарше, но поставил свои акценты в спектакле.

– Идею поставить Бомарше мне предложили директор театра молодежи Игорь Селезнев и художественный руководитель Лидия Василенко, – сказал Денис Малютин. – И я согласился с удовольствием, потому что люблю это произведение и когда-то давно, когда еще был артистом, сам играл в этой пьесе.

Никаких опасений, когда брался за Бомарше, у меня не было. Работая с классическим произведением, невозможно чего-то бояться, ведь готовый спектакль – это же мое высказывание, мой отклик, мой угол зрения.

Я видел и спектакль Плучека в театре сатиры (с великими Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом), и другие постановки Бомарше, но у каждого режиссера свой метод, и у меня тоже. Я не боялся сравнений, и не думаю, что зритель в зале сравнивал нашу постановку с какой-то другой.

Наш спектакль ни в коем случае нельзя назвать стопроцентно классическим, он получился разножанровый. Мы старались не зацикливаться на какой-то хрестоматийности, пытались говорить с нынешней молодежью на современном языке.

Что касается музыкального оформления, то у нас звучит и Моцарт, и фламенко, и современная музыка. Такая же эклектика, как и на сцене, в той же манере, в которой решен сам спектакль.

Распределением ролей в постановке занимался сам – ведь не первый раз работаю с труппой театра молодежи и обожаю ее актеров, таких творческих, полных идей, готовых к экспериментам…

Будет ли зритель смеяться? Да. Комедия и ситуативно смешная, и мы придумали немало пластических решений, которые наверняка вызовут смех. Кроме того, я уверен, что спектакль публикой будет восприниматься как актуальный, даже злободневный. Гений потому и гений, что его творение актуально и три века спустя, что все, о чем там говорится, найдет отклик в душе современного человека.

Текст Бомарше сегодня очень, просто невероятно актуален. И хотя нам приходилось сокращать пьесу – сегодня зритель просто не привык к спектаклям по 3,5 часа и больше, – я старался оставлять главное, расставлять акценты. Наш спектакль о свободе, о том, как люди пытаются убежать от лжи, которая их окружает. В пьесе нет явного антигероя, но тема свободы налицо.

Работа над постановкой шла не один месяц. Все цеха театра были заняты с утра до вечера. Только на пошив жабо ушло более 200 метров кружев, а ведь еще и декорации, и костюмы… Художник-постановщик Владимир Мартиросов соединил в своей работе современные костюмы с деталями из прошлого века – кружевами, париками. Он выстроил на сцене настоящий портал, эдакий театр в театре, где задействованы каждая деталь, каждый выступ, все работает на общую идею спектакля.

В постановке «Безумный день, или Женитьба Фигаро» заняты 19 актеров – едва ли не вся труппа театра. Каждый из артистов работает по принципу «маленьких ролей не бывает», и даже Игорь Сушков в почти эпизодической роли Педрильо – курьера графа – уморителен и нестандартен.

Историю о том, как граф Альмавива (актер Игорь Смирнов), некогда именно с помощью Фигаро (актер Иван Синицын) женившийся на обожаемой им Розине (актриса Елена Варивода), забыл и свою любовь к жене, и оказанную ему услугу и воспылал страстью к невесте Фигаро Сюзане (актриса Валерия Самарина), актеры рассказывают зрителю так, что поневоле забываешь, в каком веке написана великая пьеса Бомарше…

– Одна из главных вещей, которым научила меня эта пьеса и постановка, – доверяй, но проверяй, – говорит актер Иван Синицын. – В «Севильском цирюльнике» Фигаро помог графу соединиться с любимой женщиной, и, казалось, у них почти дружеские отношения. Но вот прошло время, и столь ценная услуга забыта – граф собирается в день свадьбы Фигаро воспользоваться правом первой ночи, которое сам же и отменил.

Это же парадокс: граф становится подлецом, при этом оправдывает самого себя.

Так что с сильными мира сего надо ухо держать востро, даже если они тебе обязаны…

– Я вообще не понимаю, почему Бомарше назвал это произведение «Безумный день, или Женитьба Фигаро», – дополнила слова партнера актриса Валерия Самарина. – По-моему, это безумный день Сюзанны, и у нее он куда сложнее и насыщеннее, чем у Фигаро. С утра до полуночи она пытается помочь Фигаро распутать клубок бесконечных интриг графа и Марселины, постоянно думает о том, как помочь любимому, да еще и от усиленного мужского внимания вынуждена отбиваться. «Что вам всем нужно от меня, – думает она, – давайте я просто выйду замуж!» На ее маленькие плечики столько свалилось, что этот день и правда стал для нее тяжелым.

Мне сложно играть это как комедию. Со стороны ситуация Сюзанны, возможно, выглядит смешной, но, если вдуматься, что там веселого? А надо, чтобы было весело… Зритель ведь почему смеется? Потому что это не с ним происходит. Наблюдать со стороны всегда легче и проще, чем переживать внутри. Где смеяться, не понимаю я, моей героине почти разрушили свадьбу… Но в то же время я понимаю, что смотреть на все это очень смешно. И восхищаюсь талантом Бомарше!

Кстати

– Можно сказать, что постановка «Женитьбы Фигаро…» стала для театра своего рода выполнением социального заказа, – говорит Игорь Селезнев, директор театра молодежи. – Мы плотно работаем со зрителями, находимся с ними в диалоге. Ведь наши администраторы, контролеры, наши социальные сети – это обратная связь, и мы вдумчиво относимся к тому, что нам говорят: какие спектакли нравятся, какие нет, что хотели бы увидеть. Звучали просьбы поставить некое классическое наименование, в том числе несколько раз было упомянуто и произведение Бомарше. И мы выполнили эту просьбу.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА