Новые схемы отъема денег по старым принципам Едва закончилась история финансовой пирамиды «Кэшбери», которая развернула свою деятельность во многих регионах страны, включая Приморье, как на ее обломках начали свою нелегальную деятельность более мелкие компании. Искоренить жажду наживы у строителей финансовых пирамид невозможно, остается самим гражданам научиться распознавать мошенников, призывают финансисты и стражи порядка.

Напомним, что компания «Кэшбери» обещала своим клиентам доходность в сотни процентов годовых. Как отмечается в годовом отчете Банка России за 2018 год, опубликованном на официальном сайте регулятора, сотрудники департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам заподозрили в деятельности компании признаки финансовой пирамиды, провели расследование и передали материалы в правоохранительные органы. Случай с финансовой пирамидой «Кэшбери» в документе Банка России назван одним из самых резонансных за последнее время. По предварительным данным, озвученным в разных СМИ, ущерб от ее деятельности может составить 1–3 млрд рублей.

Механизмы работы любых финансовых пирамид почти одни и те же, комментируют в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России. Они не ведут инвестиционную или предпринимательскую деятельность, но при этом обещают доходы, существенно превышающие рыночные. При этом у них нет лицензии, разрешающей привлекать средства населения. Возникают такие организации из ниоткуда: отсутствует какая-либо информация об их деятельности в прошлом, учредителях, финансовом положении и собственных средствах. Их цель – запудрить «клиентам» мозги и обобрать доверчивых граждан. Например, одна из таких компаний сообщала потенциальным «инвесторам», что ее деятельность основана «на принципах кооперации на благо всего человечества и ее глобальной целью является создание транснационального кооперативного движения по всему миру, чтобы каждый участник проекта мог решить свою финансовую и имущественную задачу». Трудно понять, почему после такой презентации люди соглашаются участвовать в подобных мегапроектах. Возможно, из-за широкой рекламы в СМИ, Интернете и особенно в социальных сетях. Если вспомнить ту же «Кэшбери», то ее активно рекламировали хорошо известные медийные персоны, словам которых многие верят безоговорочно.

Примечательно, что организаторами пирамид зачастую становятся одни и те же люди. Одна из таких компаний на территории Дальнего Востока работала через соцсети и в офлайне. Она развернула несколько консультационных центров по привлечению «инвестиций» в 15 регионах страны, причем в ней работали те же менеджеры, которые ранее участвовали в продвижении скандально известной «Кэшбери».

В соцсетях и на YouTube есть упоминания еще об одной организации, имеющей признаки пирамиды. В сообщениях интернет-пользователей говорится о некой компании, которая имеет «электронную платформу генерации прибыли». Минимальный вход на платформу – 1000 долларов США. Взамен организация предлагает участие в программах по приобретению жилья, автомобиля, закрытию долгов по кредитам за вознаграждение. Те, кто вступил в проект, активно привлекают других участников – им обещают за это небольшой процент от суммы новых поступлений. Компания не зарегистрирована в качестве юридического лица, ее клиенты перечисляют деньги некоему гражданину. Потом эти средства списываются на счета третьих лиц, обналичиваются через банкоматы и оседают в карманах создателей этой схемы.

Подобные организации предлагают инвестировать денежные средства в «программы» с обещанием доходности, значительно превышающей разумные пределы. При этом доверчивым клиентам финансовых пирамид не требуется объяснение, почему и, главное, каким образом компании будут зарабатывать баснословные прибыли на привлеченных деньгах. Граждане готовы и так выложить кэш: кто-то по наивности, а кое-кто осознанно, но в надежде успеть сорвать куш.

«Если вы идете на поводу у нечестных дельцов, то фактически помогаете им, раскручивая пирамиды дальше. Мы призываем людей все-таки прислушиваться к экспертному мнению Банка России, информации правоохранительных органов: не доверяйте мошенникам и не способствуйте их обогащению за счет других. Если вы уже поддались на уловки аферистов и вложили деньги в пирамиду, обращайтесь в полицию или Роспотребнадзор», – прокомментировал заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Литвиненко.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, обратите внимание на период существования организации, ее репутацию, отзывы других клиентов в Интернете. Убедитесь, что компания легальна и имеет действующую лицензию Банка России или входит в реестр компаний, которые могут работать на финансовом рынке. Это можно сделать на сайте мегарегулятора www.cbr.ru.

Татьяна ЯРМОЛЕНКО

Фото Алексея ВОРОНИНА