Весь мир – театр, а актеры в нем – дети Два дня на сцене Владивостокского городского Дворца детского творчества в свете софитов разыгрывались спектакли. Костюмы, декорации, поставленная речь – все здесь напоминало настоящий большой театр. Только на театральных подмостках вместо известных актеров выступали совсем юные любители искусства.

Уже 20 лет конкурс «Живи, театр, – восьмое чудо света!» объединяет детские коллективы в общем творческом порыве. Для многих театральных студий города участие в фестивале стало доброй традицией, а сам конкурс за свою долгую историю перерос из городского в межрегиональный.

– В этом году к нам приехали друзья из Уссурийска, Партизанска, Хабаровска. Мы ожидали, что в связи с карантином, действовавшим весь год, уровень постановок снизится. Однако было заявлено 69 творческих работ, а это значит, что театральное искусство лишь набирает обороты, – говорит директор фестиваля руководитель концертного комплекса «Театральный» Владивостокского городского Дворца детского творчества Елена Долматова. – С каждым годом уровень фестиваля только растет. Во-первых, теперь в жюри десять человек: режиссеры, заслуженные деятели искусств, профессор Дальневосточного института искусств. Каждый год появляются новые номинации. Если раньше их было всего три, то теперь у нас есть и такие, как «Художественное слово», «Литературно-художественная композиция» и «Кукольный театр». В будущем еще планируем ввести номинации в сфере пантомимы и танцевального театра.

Во Владивостоке работает около 30 детских театральных студий. Каждый год к ним прибавляются все новые творческие коллективы. Новичков жюри всячески поддерживает и наставляет: даже в случае проигрыша не стоит бросать искусство.

Темы спектаклей определяются возрастом актеров. У самых маленьких это сказочные постановки: «Бармалей», «Белоснежка и семь гномов», «Цветик-семицветик», «Тараканище». Особенно впечатлило жюри выступление заслуженного коллектива Приморского края, образцового театра «Овация», который представил «Мойдодыра». На сцене одновременно находилось 80 маленьких актеров от трех до семи лет, каждый из которых с большим воодушевлением изображал мочалку, простыню, подушку… Именно эта постановка получила первое место в номинации «Музыкальный театр».

А вот в работах ребят старшей возрастной категории особое внимание обращено на человеческие взаимоотношения – между детьми и родителями, учениками и педагогами, друзьями. Играя роли на сцене, подростки стараются разрешить проблемы, с которыми встречаются и в жизни. Например, в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна», поставленном образцовым театром «Этюд», поднимается вопрос о роли нравственного воспитания подрастающего поколения.

Есть у конкурса и номинация-фаворит, в которой традиционно участвует наибольшее число коллективов, – «Художественное слово». Стихотворения, звучащие со сцены, как бы оживают и заново рассказывают слушателям свою историю. Для декламации участниками были выбраны сложные и чувственные произведения Лермонтова, Есенина, Твардовского, Рождественского. Первое место здесь досталось сразу трем юным актерам: Павлу Мартынову и Дарье Дроздецкой из Детской студии театра молодежи, а также Артему Захарову из студии художественного слова «Речевик» (г. Партизанск).

Чтобы впечатлить жюри, недостаточно лишь заучить текст. Каждый год театральные студии стараются использовать в своих постановках современные и неожиданные приемы и решения. Спектакли наполняются различными «шоу-эффектами»: потрясающими декорациями, игрой света, задействованием мультимедийного экрана.

Специальным призом за лучшее художественное оформление были отмечены образцовый театр «Овация» за постановку «Мойдодыр» и театр-студия «Балаганчик» за спектакль-сказку «Уральские сказы». Эти же студии были удостоены и Гран-при фестиваля, что, по мнению организаторов, утверждает Владивосток не только как административно-политический центр Дальнего Востока, но и в качестве дальневосточной столицы театрального искусства. Для детей же такие конкурсы – отличная возможность ощутить на себе настоящую зрительскую любовь.

– Я думаю, ребятам хочется проявить свое творческое начало. В театре в отличие от кино более сильная актерская игра, на сцене у тебя нет права на ошибку, – считает Елена Долматова. – В кино вы можете сделать несколько дублей, потом выбрать лучший, а здесь в один момент нужно показать все, что ты чувствуешь, выразить настоящие эмоции. Ничего ведь уже не переснимешь.

Для многих ребят сцена фестиваля – лишь начальная ступенька в их творческой карьере. Окончив школу, некоторые поступают в театральные академии по всей России, как, например, Олеся Козычева, выпускница театра «Этюд», которая поступила в академию искусств и вернулась на конкурс, но уже в роли ведущей. Теперь школьное хобби станет для нее настоящей профессией.

Марина ЗУБКО

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, Виталий Мега /www.vlc.ru