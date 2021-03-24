Тайны бриллиантов Авроры Продолжение. Начало в номерах за 3, 10 и 17 марта (печатается с сокращениями)

Лиза ехала по дороге на небольшой скорости (она ездила по правилу: «Тише едешь – дальше будешь», но, где надо, могла и газку поддать, смотря по обстоятельствам). На огромной скорости ее обогнала машина, чиркнула своим боком и остановилась перед ней. Там сидели двое мужчин. И тут Лиза совершила поступок, которого сама от себя не ожидала: схватила монтировку и подбежала к водителю той машины (опять без номеров!).

Позже, анализируя случившееся, Лиза была ошарашена своим совершенно неженским поведением: схватить монтировку, выскочить из машины, начать разборки с двумя (!) мужчинами. Какое-то безрассудство: а вдруг они были бы вооружены или ответили бы ей тем же, то есть начали диалог с ней, как она, – с монтировками? Но в тот момент Лиза не думала ни о чем. Видно, все последние происшествия лишили ее чувства самосохранения. Или наоборот: именно чувство самосохранения вынудило ее действовать агрессивно. Конечно, Лизе несвойственно было такое поведение. А может, кто-то добивался именно этого? Чтобы она с безрассудством бросалась на любое препятствие, бралась за непосильные задачи, измотала себя душевно и физически?..

Один из сидевших в машине вышел, оказавшись маленьким и узловатым, неопределенного возраста, явно посещавшим места не столь отдаленные. Лиза напустилась на него, при этом не выпуская из рук монтировки – не размахивая ею, но и не пряча. Другой оказался покрепче, но агрессии никакой не проявлял.

Водитель считал виноватой Лизу: бок его машины был сильно помят, а у нее была лишь легкая царапина.

– Что? Я тебя поцарапала? Ты что, с ума сошел?

– Я тебе сигналил и моргал, чтоб ты мне дорогу уступила!

– Я ехала по первому ряду, ты по второму. Тебе что, места мало? А если бы по второму ряду ехала машина, мне надо было на воздух взлететь, пропуская тебя? Что за глупости?!

О сотрудниках ГАИ и страховых агентах Лиза, конечно, думала, но вот когда они приедут на эту дорогу, соединяющую их окраину с основной частью города, не очень понятно. Перспектива стоять тут до полуночи Лизу не устраивала.

– Так, давай мне денег на покраску, – уже спокойно сказала Лиза, – и разойдемся.

У машины номеров не было, естественно, и страховки тоже. Значит, о каком страховом возмещении можно мечтать в данном случае? Да еще и дорогу перегородил.

– Какие деньги? Ты дура… – пошла брань.

Тут водитель несильно ударил Лизу в лицо. Она не растерялась от неожиданности и боли и ответила тем же, только монтировкой и по ногам. Тот взвыл, упал на дорогу, стал корчиться, потом плакать. Его пассажир спокойно отошел в сторону и молча наблюдал за происходящим.

Лиза выхватила из замка зажигания их машины ключи, села за руль своей, развернулась и поехала в отделение милиции.

В милиции сначала посмеялись над ней, но Лиза убедила их, что у водителя неадекватное поведение и что он может причинить кому-нибудь ущерб или увечья. Ключи от той машины Лиза отдала милиционерам. Все так же посмеиваясь, один все же решил поехать с ней на место происшествия. Да, Лиза знала, что по правилам дорожного движения она не должна была покидать этого самого места. Но, когда начался в буквальном смысле «бой», это другое дело.

Проехав от отделения метров триста, она увидела, что им навстречу летела… та же машина, с которой произошел инцидент.

– Они что, проволокой ее? Ключи же у нас… – как-то беспомощно произнесла Лиза.

Милиционер, сидевший рядом, велел ей снизить скорость и прижаться к обочине. И тут произошло неожиданное: та машина, приблизившись уже к Лизиной, резко свернула на встречную полосу и лоб в лоб на всей скорости врезалась в ее коробчонку. Так как Лиза уже остановилась, они с милиционером только немного подпрыгнули. А мужчины, ехавшие в таранившей ее машине, сначала сидели, прижавшись головами к лобовому стеклу, затем медленно сползли на сиденья.

Все смешки и прибаутки милиционера сразу куда-то улетучились. Он выхватил свой пистолет и выскочил из машины. Лиза с ужасом смотрела на все это. Но про свой бампер не забыла: на нем была трещина ровно посредине (номер спас!), а на той машине помят капот, бампер вообще отвалился. Ну и крепкое у нее авто оказалось! Маленький, очень-очень старенький «Мерседес», б/у, покупала с рук, людям быстро нужны были деньги. Сбоку – царапина, спереди – трещина. А эту – можно уже на переплавку.

Тем временем милиционер подбежал к той машине и вытащил из нее обоих мужчин. Пассажир оклемался уже через минуту. Похлопал глазами, встал и… дал стрекача! Догонять его не стали. А водитель, лежа уже на дороге, притворялся, что без сознания. Милиционер слегка ткнул его разок, другой, тот стал стонать. Потом милиционер взял его за куртку, попытался поставить на ноги, но тот начал извиваться, снова упал на асфальт и как давай об него биться, корчиться, плакать, кричать, что его избивают!

Милиционер отошел от него, подождал, когда тому надоест разыгрывать этот спектакль. Ждали минут десять. За все это время по дороге не проехало ни одной машины. По рации милиционер вызвал подкрепление, но все были на выезде. Тогда он сам сел за руль машины преступников, «нападавшего-потерпевшего» уложил на заднее сиденье, надел наручники, а Лизе велел ехать за ними. Она развернулась и поехала следом.

Тут задняя дверца ехавшей впереди злополучной машины открылась, и оттуда выпал этот ненормальный. Лиза только сейчас заметила, что у той машины подтекает бензобак: тоненькая струйка оставляла темный след на дороге. Выпавший выхватил зажигалку, стал орать: «Щас все сожгу! Пошли на… отсюда!»

Милиционер, недолго думая, остановил машину, выскочил из нее и побежал назад, навстречу Лизе, а та, подождав, пока он сядет к ней, резко нажала на газ и на задней скорости отъехала подальше. Злоумышленник, конечно, не стал ничего поджигать. Подбежал к своей машине, сел за руль и уехал, свернув на проселочную дорогу. Лиза с милиционером поехали в отделение.

– Ну что, как вам спектакль? – спросила по дороге Лиза.

– Да, нечасто встретишь таких комедиантов. Справку о происшествии мы вам напишем, может, поможет при получении страховки. Случай, надо сказать, неординарный!

Машина, что чуть не сбила Лизу у моря, была другая, но из той же серии: старая, ржавая, без номеров «японка». Да что это такое с ней? Какое такое магнитное поле образовалось вокруг нее? Единственное (теперь это было ясно), все последние события с ней не случайны. «Как глубокомысленно!» – с горечью подумала Лиза.

Скорее всего, пугают, грубо, по-мужицки, пугают. «Страх отупляет, – где-то слышала Лиза. – Зато сегодня я показала, что не из пугливых. Наверное, применят другие методы. Не помогли жестокость и грубость, начнутся увещевания. Интересно, через кого? Скорее всего, через какую-нибудь хорошую подругу. Надо все предусмотреть. Главное – не бояться. Раз еще не прибили, значит, им действительно что-то от меня нужно. Но что именно им нужно?»

Лиза не знала, какой такой ценной информацией она владела. Никогда, никуда, ни в какие события старалась не встревать, не любила скандалов и сенсаций, не сплетничала и не интересовалась подробностями жизни других людей. Что она могла такого знать? Может, Петр и все, что с ним связано, – та самая утка и большая провокация? Может, ее просто увели в сторону, заставили зациклиться на событиях той, другой жизни? Хотя ранение Сергея, убийство охранника… Вот здесь и может быть совпадение. Хотели ее попугать, а получилось так серьезно.

Так, скорее всего, замешаны деньги, и немалые. На работе у нее доступа к ценностям нет, как и возможности получить их… Все-таки надо узнать, куда и к кому ушли деньги от продажи бизнеса Олега, мужа Ирины. Может, здесь кроется отгадка?

Написав в отделении милиции заявление с описанием всех событий двойной аварии, Лиза взяла справку о дорожном происшествии и уехала. Поехала… домой. А зачем прятаться? Ее уже напугали, теперь должны или уговаривать, или еще что-то в этом духе.

– Муся, ты как? – кошка спала в расслабленной позе на заднем сиденье. – Поедем домой? – та приоткрыла глаза, затем зажмурилась как бы в знак одобрения. Лиза всегда разговаривала с Мусей. Член семьи как-никак. Во время всех этих событий на дороге кошка послушно сидела в сумке. Умница!

Глава 6

Дома Лиза приняла ванну, кошка сидела тут же, на коврике. Она всегда так делала. Если кто-то приходил к Лизе, она задолго до прихода гостей бежала к двери и там ждала, как будто знала, что через некоторое время кто-то придет.

Лиза наслаждалась ванной и постепенно успокоилась. Затем не спеша испекла печенье – вдруг действительно кто-нибудь придет. Накрасилась, оделась вроде по-домашнему, но как-то особенно. И… звонок по домашнему телефону:

– Лиза, ты дома? (Что за вопрос?)

– А ты куда звонишь? – это звонила Варька, к которой она уже поехала, но волей непонятного случая вернулась домой.

– Слушай, я сейчас в твоем районе, может, заскочу к тебе?

– Конечно, давай! – обрадовалась Лиза. А сама подумала: «Ну вот, все как я и думала».

Варя прискакала уже через пятнадцать минут. Сели пить чай с печеньем и Вариными конфетами. «Интересно, Варю припугнули или деньги предложили?» – только подумала Лиза, как Варя стала показывать ей в окно свою новую машину. Вопросы отпали – деньги. Интересно, а почему Лизе тоже деньги не предложили? Чего от нее такого хотят, что даже не стали договариваться? Или путем «пугалок» снижают стоимость ее подкупа?

Ну-с, поиграем. В интригах Лиза старалась никогда не участвовать, но это совершенно не означало, что она не умела их плести. Еще как умела, вот потому-то в них и не участвовала. Эти свои способности она использовала очень редко: боялась, что не будет везти, если будет злоупотреблять.

Сначала были фразы: «Ты как?», «А я так…». То есть все обыденно. Лиза не любила тянуть кота за хвост и стала рассказывать про происшествие в банке и опять, как в разговоре со Светланой Михайловной и милицией, решила не упоминать о своем давнем знакомстве с Сергеем.

От Лизы не укрылось, что, несмотря на удивление, которое то и дело выказывала Варя, она знала о случившемся, хотя делала вид, что все это для нее какое-то откровение.

– И как ты думаешь, куда делся этот Сергей? – спросила Варя, когда Лиза закончила свой рассказ.

Наконец-то! Их интересует Сергей! Так, у него свой бизнес, отдых за границей, респектабельность, значит, есть деньги. Подбирались к Сергею? Знали, что Лиза с ним раньше была знакома? А при чем здесь тогда Петька? Думали сначала через нее, а потом через Петра выйти на Сергея?

– Ты знаешь, я думаю, охрана его забрала. Сейчас ведь многие бизнесмены с охраной ходят.

– А что, милиция его до сих пор не нашла?

Лиза удивилась вопросу. Она же не из милиции.

– Я не знаю. Но днем я была в милиции, – тут Лиза рассказала и про дневное происшествие, – там говорят, что это у Сергея Николаевича все связано с прошлыми делами (как будто во всех отделениях милиции должны были знать про Сергея и этот случай в банке, но вдруг Варя купится).

– Слушай, – Варя высоко вскинула брови, – а ты не думаешь, что все эти дела связаны с Петром?

Интересно, это по-дружески или опять ее уводят в сторону?

– Я бы с удовольствием у него самого спросила, но не знаю, как его найти. Ведь столько лет прошло, мы с ним все это время не виделись и не общались.

– А ты знаешь, что он в соседнем доме живет?

Лиза оторопела. Откуда Варя это знает и зачем ей это говорит?

– А ты что, к нему в гости ходишь? – незлобно спросила Лиза. – Я же не буду выслеживать его у подъезда, чтобы увидеться с ним.

– Я его встретила сейчас, когда к тебе подъезжала. Думала, не он: похудел, на голове капюшон. Я остановилась, а он обернулся. Немного поболтали (интересно, когда она все это успела?). Он сказал, что живет в 15-м доме, а у тебя ведь 17-й.

– А ты сказала ему, что я живу здесь, рядом с ним?

– Нет… – как-то немного медленно сказала Варя.

Видимо, все-таки сказала или вообще про все врет?

– А пойдем к нему сейчас, – с энтузиазмом предложила Лиза. – Мне одной к нему как-то неудобно, а тут ты так вовремя. Он к тебе всегда хорошо относился, остальным всем моим подругам, мягко выражаясь, не доверял.

– Да я ж ненадолго к тебе, – пыталась открутиться Варя.

– Да ладно! Мы быстренько!

И, молниеносно надев джинсы, Лиза потащила совсем растерявшуюся Варю в соседний дом.

– Какая квартира? – только успела спросить Лиза, как в дверях подъезда им встретился Петр.

– Ба, какие люди! – Петька осклабился.

Надо же, какой был, такой и остался: вечно спортивный стиль, коротко стриженный, при виде симпатичных женщин аж мурлыкать начинает. Лиза всегда подозревала его в изменах, хотя патологической ревностью не страдала.

– О! А ты что тут делаешь? – спросила Лиза. – Давненько не виделись! Ты тут живешь?

Петька смотрел на Варю, и Лиза не могла сначала понять его взгляда. Да они заодно! Они вместе! Они спали или спят друг с другом! Здесь Лизу не обманешь… Да, совсем интересно получается!

– Пойдемте в кафе посидим! Здесь в торце дома замечательный кофе дают! – и, игнорируя реакцию Петьки и Вари, Лиза чуть ли не бегом отправилась туда. Те пошли за ней – не в дверях же подъезда стоять. А Лизе как раз общественное место и нужно было. Подъезд или Варина машина – не лучший вариант для встречи.

Петр с Варей не особо хотели в кафе, но Лиза так уверенно туда направлялась, что им ничего не оставалось делать, как последовать за ней.

В этом кафе действительно готовили неплохой кофе, и Петька, только попробовав чашечку, стал оттаивать, а то сначала сидел как еж.

– Петь, мы с тобой, оказывается, живем в соседних домах, а не виделись! – издалека начала Лиза.

– Видно, в разное время приходим и уходим, – буркнул Петр.

– А, да, я забыла. У тебя же совсем иной распорядок дня: поздно встаешь, поздно ложишься. А мне на работу надо рано. Вот и не встречаемся, – совсем миролюбиво произнесла Лиза.

«А у них и имена похожие: Варвара – Петр, Петр – Варвара. Мое имя с его именем совсем несозвучно».

– Я все так же: работаю в банке, много времени уходит на работу.

– И как тебе на чужого дядю работать? – позлобствовал Петр.

– Да особой эксплуатации нет. И главное, мне интересно.

– Нет, это не по мне. Рано вставать, целый день где-то сидеть…

– У нас есть должности, где необязательно целый день сидеть, – то ли возразила, то ли стала защищать свой банк Лиза.

«Так, стоп! Что ты на попятную идешь? Петька хитрый, не поддавайся ему».

А что, если это все Петр заварил? В принципе, это в его духе – устраивать различные спектакли. Когда были вместе, Петру было скучно просто спокойно жить. Ему периодически были необходимы как воздух бурные всплески эмоций, и желательно при свидетелях. В такие моменты Лиза его ненавидела: ей, воспитанной мирно решать все конфликты и противоречия, Петькино поведение было чуждо. Они и расстались-то не очень красиво: во время одной из таких сцен Петр ударил ее по лицу, она заплакала, а он стал ее еще и поддразнивать. Короче, это был окончательный разрыв. Да, расставались они уже много раз. Но после той ссоры Лиза не выдержала…

Хорошо, допустим, Петька устраивает все эти мизансцены. Варя, понятно, всегда хотела быть «при мужике». А Петьке зачем все это надо?

Во-первых, он очень мстительный. Лиза вспомнила, как он мог ей через год или даже два отомстить за какой-то ее проступок или даже нечаянное слово. Ведь именно из-за Петьки Лиза не может сейчас кому-либо доверять, так как он использовал все Лизины откровения ей же во вред. И она, помня все это, вообще мало кому что рассказывала, а что уж до излияния своей души – это только на могиле у отца.

Да, Петр очень мстительный. Мог даже вообразить себе что-то и мстить за это. Лиза сомневалась, глядя на Петра, что его дела шли хорошо. Она же шла от одного успеха к другому, медленно, но верно. А ему всегда нужно было все и сразу.

Что еще? Раз я сейчас думаю про успех и деньги, может, это Петька стрелял в банке? Увидел ее вместе с Сергеем, переклинило от ревности или злости, потому и стрелял? А если он стрелял, что с Сергеем, как он вышел из банка?

Если все это так, как Варька не боится участвовать во всем этом криминале? И зачем Петька устроил все эти автомобильные «пугалки»? Ну-ка, ответь мне на мои вопросы:

– Петь, а как все твои (и мои когда-то) друзья поживают? Вся ваша четверка, вернее, троица, без Олега, конечно, царствие ему небесное? Как Ира, его жена? Все остальные?

– А ты что, с ней не общаешься? – Петр тяжело вскинул глаза на Лизу.

– Ты же знаешь, мне все некогда. Работа у меня всегда была на первом месте, общаться порой бывает просто некогда.

Петр усмехнулся.

– Ира уехала.

– Куда?

– Говорят, в Америку. Все бросила и уехала.

– А что она бросила?

– Работу, как ты сама это ценишь. Она работала в какой-то фирме коммерческим директором. Квартиру двухкомнатную, все, что в ней есть, то есть все вещи (Петька всегда считал чужое).

– Ну если ей в Америке работу предложили, то бросить здесь работу – не велика потеря. А квартира на нее была оформлена? Или, может, она доверенность на кого оставила?

Продолжение следует

Наталья ОЛЕСК

Фото с сайта pixabay.com