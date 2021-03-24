Мне не встать без твоей руки… Спасти всех обездоленных и выпавших из жизни невозможно. Но можно попытаться помочь хоть кому-то

Таких людей принято считать потерянными для общества. У них нет стабильной работы, постоянного места жительства, материальных накоплений. Зато с ними надолго, а может, и навсегда алкогольная или наркотическая зависимость, ощущение отверженности, неустроенности. Незнакомые люди отворачиваются от них, а силы их близких, если, конечно, они еще рядом, уже на исходе. Кто решится помочь им?

С 2015 года шанс на спасение таким людям дает центр социальной помощи «Делай добро», созданный Романом Незнаевым. Уже больше пяти лет он вместе с женой Кирой помогает людям бороться с пагубными привычками, искать работу и, главное, дает им надежду на то, что жизнь может измениться. В 2020 году эта работа заслужила поддержку на государственном уровне – центр «Делай добро» получил президентский грант на сумму 500 тысяч рублей.

О сложном пути благотворительности, ошибках и неистребимой вере в людей – разговор корреспондента газеты «Владивосток» с Романом Незнаевым.

Очень нужен старший брат

– Роман, откуда в вас стремление помогать людям, на которых другие поставили крест?

– Мы с женой никогда не могли пройти мимо чужой боли, всегда старались протянуть руку помощи. В 2015 году мы переехали из Новосибирска во Владивосток и решили зарегистрировать организацию, помогать уже официально. Так появился центр социальной помощи «Делай добро», вокруг которого постепенно объединилась команда таких же неравнодушных ребят.

Мы брали человека буквально с обочины, разочарованного в жизни, оформляли ему новые документы, одевали, устраивали на работу. За пять с лишним лет мы смогли поставить на ноги десятки людей, послужили для них трамплином. Многие из них сейчас помогают центру, в команде у нас работают 16 человек, 8 из них – на постоянной основе. Все наши подопечные живут в четырехкомнатной квартире, которую мы снимаем. Сейчас там обитают 12 человек.

Когда меня спрашивают, зачем я этим занимаюсь, я всегда задаю встречный вопрос: «А вы видели когда-нибудь глаза матери, которая стоит у гроба своего ребенка, умершего от передозировки наркотиков? А глаза ребенка, у которого нет родителей?» Это очень больно и оставляет такой тяжелый след в сердце, что ты понимаешь: а кто поможет, если не я?

– Как ваши подопечные к вам попадают?

– Сначала мы давали объявления, писали в Интернете, кого-то брали прямо с улицы. Бывало, звонят знакомые и горят: «Я встретил на улице человека, он просит милостыню, хочет есть. Возьмете к себе?» И мы забираем. Потом заработало сарафанное радио, все друг другу рассказывали.

Также мы сотрудничаем со службой исполнения наказаний и соцзащитой, иногда нам оттуда звонят, просят помочь человеку. Мы забираем его к себе. Кстати, сейчас вместе с моей семьей живет девушка, ее так же когда-то знакомые увидели на улице. У нее сложная жизненная ситуация: развелась, работы нет, сама из деревни, а здесь в больнице лежала. Мы сначала отправили ее в реабилитационный центр, а там выяснилось, что она никогда не была зависимой, просто такая судьба тяжелая. И мы поселили ее у себя дома. Она живет с нами почти год, работает, помогает по хозяйству. Сейчас уже планирует снимать квартиру и забрать из деревни своих детей, которые остались там с бабушкой.

– Вы сразу поняли, как именно нужно помогать?

– Мы изначально понимали, что недостаточно просто одеть и накормить, это ничего не даст. Если бомжа взять с улицы, отмыть, переодеть, он уже завтра будет снова на помойке, потому что внутри у него ничего не изменится, он привык так жить.

Сейчас у нас уже есть четкий алгоритм работы. На начальном этапе нужна рука помощи: еда, жилье, одежда. Если присутствует зависимость, отправляем в больницу. Затем он переезжает в центр и восстанавливается, отсыпается, полноценно питается.

Затем наступает этап, который мы называем «период ответственности». В первую очередь это какие-то домашние дела: уборка, приготовление пищи. Затем ему нужно взять ответственность за человека – новичка, с которым он должен делиться опытом и всячески помогать.

Мы стараемся закладывать в людей новые ценности, повышаем их духовный уровень, многие по воскресеньям ходят в церковь. Учим зарабатывать деньги, распоряжаться ими. И так многие выкарабкались. Я сам часто провожу для них семинары и тренинги, даю людям надежду. Смысл жизни – в помощи другим. Когда человек начинает жить для кого-то, он становится личностью.

– Получается, вы не просто помогаете, а перевоспитываете?

– Да, для многих я будто папка, заново учу жить. Вот у нас был парень, ему всего 32 года, а внутри он уже как дед, столько повидал на своем пути. Разные ситуации случаются: у кого-то родители рано развелись, улица воспитывала, кто-то в детский дом попал, кто-то в тюрьму. И эти люди у нас начинают все заново. Бросают вредные привычки, перестают ругаться матом, тянутся к чему-то светлому. Есть ребята, которые живут в деревне, курят там травку или пьют самогон и не видят другого пути. А внутри они мечтают о такой сказке, чтобы приехал старший брат, товарищ и помог. И я становлюсь таким старшим братом.

В основном у нас молодые люди до 40 лет. Есть парень, которому всего 23. Многие, когда думают о центре социальной помощи, представляют себе бомжей. Но у нас таких людей практически нет, потому что помогать им очень сложно, нужны специальные условия, карантин на первое время, чтобы медик мог их осмотреть. В Уссурийске есть центр «Тау», у них очень хорошо поставлена такая работа.

Да, бомжам можно помогать, но, повторюсь, нужны определенные условия. Какое-то время мы, например, проводили акцию для бездомных «Накорми голодного», раздавали горячие обеды прямо на улице. Летом планируем такие мероприятия возобновить.

Иметь силу простить

– Часто ли бывает, что вы старались помочь человеку, но ничего не получилось?

– Очень часто. Даже чаще, чем удается помочь. Бывали разные случаи, нас не один раз обворовывали, обманывали, забирали деньги центра. Иногда человек приходит, ты показываешь, что можно жить по-другому, но он уходит опять, потому что прежний образ жизни его тянет к себе. Через какое-то время он снова вспоминает, как было у нас, что можно было жить лучше, и возвращается. И мы прощаем, начинаем работать. Такие люди очень благодарные. Любовь – это великая сила.

В данный момент у нас живет парень – один из лучших специалистов в городе по кладке печей и каминов. До этого он два года избавлялся у нас от зависимости и даже помогал в центре. В какой-то момент начал зарабатывать большие деньги, у него все наладилось в семье, и тут он оступился. Целый год опять был в зависимости. Теперь вновь у нас восстанавливается.

– С вашими подопечными работают специалисты?

– Да, у нас есть психолог и медик. Они помогают на добровольных началах. Также к нам обратилась юридическая компания и предложила бесплатную помощь. Им это полезно для практики, а люди могут обратиться к ним с семейными проблемами, с невыплаченными кредитами, потому что практически за каждым тянется шлейф из долгов. С этим мы тоже помогаем справиться. Устраиваем их на работу, и постепенно они закрывают все кредиты.

Первое время мы не даем им зарплату на руки, потому что были случаи, когда человек, как только получил деньги, сразу их спустил на алкоголь, сигареты. Поэтому мы заводим на них конвертики, какая-то часть заработанных средств идет на оплату проживания и питания, а остальное складываем в конверт, чтобы к концу реабилитации у человека была сумма на съем жилья и на первое время.

Работу даем самую простую через своих знакомых: на стройке, в мебельном цеху, охранниками. Женщин устраиваем уборщицами или в магазины.

– В Приморье есть еще подобные центры?

– Именно таких, насколько я знаю, нет. Зато существует немало подделок. К нам очень много приходило ребят из таких фальшивых центров, их потом тяжело восстановить. Там их использовали как рабочую силу, при этом не изменяя их жизнь. Многие так и остаются в этой системе…

– Но ведь не все ваши подопечные борются с зависимостью?

– Да, есть люди, которые восстанавливаются после болезни. Нам позвонили как-то из соцзащиты и сказали, что женщина по имени Татьяна лежит в больнице, у нее инсульт, но она никому не нужна. От Татьяны отказались близкие, и мы забрали ее к себе. Тогда она совсем не ходила, не разговаривала. Мы пытались найти родственников, мои помощники даже разыскали ее бывшего мужа, а сына найти так и не удалось. Мы поняли, что никто не хочет о ней заботиться. И я сам бы хотел взглянуть в глаза сыну, которому не нужна его мать. Сейчас она уже немного восстановилась, начала ходить, разговаривать, может за собой ухаживать. В центре все живут в атмосфере семьи, помогают друг другу, поэтому ей там хорошо.

– Часто ли бывает, что при живых родственниках человеку некому помочь?

– Не часто, но бывает. У нас была бабушка из Надеждинского района, которая жила в нечеловеческих условиях, буквально замерзала. Хотя у нее есть родственники, они приходили, обворовывали ее, а сама бабушка голодала. Мы ее забрали на какое-то время к себе, помогли, а потом департамент труда и социального развития Приморья выдал ей путевку в пансионат для пенсионеров, в котором она сейчас и находится.

Чаще люди приходят сами. Бывает, родители звонят и говорят: заберите моего ребенка, мы уже не справляемся. Я спрашиваю: хочет ли он сам к нам? Нет. Тогда и мы ничем не можем помочь. Нужны усилия со стороны человека, иначе ничего не получится.

Почему плачет мать

– Вы сотрудничаете с социально-реабилитационным центром «Парус надежды», расскажите об этой работе.

— У этого центра есть отделение «Семья». На его базе до пандемии мы практически каждую неделю проводили акции. У нас были спонсоры, мы закупали продукты, нанимали аниматоров, которые занимались с детьми, а в это время работали с их родителями. Старались помочь семьям, находящимся в социально опасном положении, где родители выпивают либо мать-одиночка воспитывает троих детей и уже просто не вытягивает. В такой ситуации детей могут изъять соцработники. Но наша задача – сохранить семью. После наших тренингов родители брались за ум, начинали работать, и сейчас у множества таких семей все хорошо.

Есть такая счастливая история и у нас в центре. Какое-то время назад моя жена связалась с женщиной, которую знала с детства. Оказалось, что у нее несчастная судьба, три неудачных брака, неустроенность. Мы пригласили ее жить к себе. А в центре был парень, который прошел реабилитацию и начал работать. Они познакомились, поженились, недавно у них родился сын.

– А какая история впечатлила вас больше всего?

– В центре сейчас живет парень, ему 33 года. В прошлом году он пришел к нам на реабилитацию с наркотической зависимостью. Его привела мама, очень хорошая женщина. Я смотрю на него и вижу себя: он такой же живой, так же разговаривает, ведет себя. Он жил у нас некоторое время, а потом сорвался. Приходил к матери, воровал у нее деньги. Она очень тяжело переживала, и я болел вместе с ней, мы всячески ее поддерживали. Я говорил, что сын вернется перед Новым годом. Так и получилось. Он остался у нас и теперь помогает в центре. А к 8 Марта я попросил знакомую девушку-флориста сделать для этого парня букет цветов, чтобы он поздравил маму. Для меня очень важно, что теперь сын, полностью восстановленный, розовощекий, с блестящими глазами, полными жизни, вручает своей маме букет. Она плакала, но это уже были слезы не отчаяния, а радости, спокойствия. В такие моменты я ощущаю себя счастливым человеком.

– Вы не боитесь, что в один момент силы иссякнут?

– Я на самом деле хорошо понимаю, что у меня не хватит сил помочь всем. Но сейчас мы еще можем что-то сделать для людей. Центр растет, сейчас нас 16, через год будет 50. Горящих, готовых помочь.

Я верующий человек, читаю Библию, хожу в церковь и из этого наполняюсь. Мой жизненный путь тоже был очень сложным. Рано развелись родители, меня воспитывала улица, было очень много боли, горя. Меня вытащила вера. Именно благодаря вере у меня сейчас все хорошо, есть замечательная жена – очень сильная женщина, которая во всем мне помогает.

То, что дороже денег

– Чего сейчас не хватает центру?

– Нам, конечно, очень тяжело все тащить на себе. Наши подопечные не могут сами себя обеспечивать, многие из них инвалиды, у кого-то нет пенсии, а кто-то все выплаты отдает в счет уплаты долгов. Если бы нам помогли какие-то бизнесмены, обратили на нас внимание, наши возможности были бы гораздо больше. У меня есть что дать людям, но мои ресурсы ограниченны.

Кто-то искал в нашей деятельности корыстные мотивы, говорили, что мы на этом деньги зарабатываем. Но я за пять лет пока только вкладываю. Львиная доля наших с женой средств уходит на содержание центра. Мы надеемся, что у нас получится перевести его на полное самообеспечение. Если бы нашлись такие же неравнодушные люди, стало бы намного проще. Сейчас мы очень нуждаемся в спонсорах.

– У вас есть мечта?

– Когда-то знакомая женщина показала мне организацию в Америке. Это целый мини-город для таких же, как наши, ребят – с общежитиями, прачечными, столовыми. Люди там получают образование, живут, и через два года организация помогает им начать самостоятельную жизнь.

Я мечтаю создать такой же центр. В планах приобрести кусочек земли, возможно гектар, и построить дом милосердия. Он будет называться «Центр восстановления человеческой личности». Там будут работать специалисты. Еще мы сделаем отделение помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Там же планируем строить жилье для наших помощников, которые будут преданы одной цели, как большая семья.

Сейчас мы собираем деньги на автомобиль, чтобы ездить по краю. Потому что в глубинке огромная проблема с алкоголем, наркотиками. Особенно в деревнях.

– Чем вы гордитесь больше всего?

– Пока особо нечем гордиться. Но мы выиграли президентский грант в 500 тысяч рублей на открытие консультационного центра. В нем будут работать специалисты: социальный работник, психолог. И мы сможем принимать людей и консультировать родителей детей, которые находятся в зависимости, будем перенаправлять их в специальные организации. Создадим базу данных центра социальной помощи.

Для меня величайшая награда, когда люди выходят от нас восстановленными, цельными. Это дороже всяких денег.

Справка

В начале 2021 года в Приморье были объявлены победители первого конкурса Фонда президентских грантов. На получение государственной поддержки претендовало 68 некоммерческих организаций края. Фонд президентских грантов поддержал 21 проект на общую сумму 35,94 млн рублей. Среди них – проект «Социальный консультационный центр для бездомных людей «Выбираю жизнь» автономной некоммерческой организации поддержки социально незащищенных граждан «Делай добро».

Марина ЗУБКО

Если вам или вашим знакомым необходима помощь или вы сами хотите помогать центру «Делай добро», вы можете связаться с Романом Незнаевым, отправив письмо на электронный адрес dobrofond125@mail.ru или позвонив по телефону 8 (984) 199-84-08.

Фото предоставлено Романом НЕЗНАЕВЫМ