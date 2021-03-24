Как научить Родину любить? «В» поинтересовался у приморцев, нужно ли детям военно-патриотическое воспитание или лучше по американскому образцу учить их с детства менеджменту.

Андрей, 39 лет:

– Возможно, у меня предвзятое мнение в силу того, что я по работе связан с Минобороны, с военнослужащими, да и сам офицер запаса. И сына отдал в Нахимовское училище, он сейчас оканчивает его. Но я убежден: молодежи просто необходимо военно-патриотическое воспитание. У нас ведь подростки сейчас предоставлены сами себе, подолгу сидят в Интернете, зависают в компьютерных играх. Никто не объясняет детям, что они – граждане России и что защищать страну в случае опасности – наш общий долг. Поэтому нужно с начальной школы прививать чувство патриотизма, показывать положительные примеры. Нам ведь раньше рассказывали о пионерах-героях, подростках-партизанах, теперь же этого нет. Никто даже не знает, кто такие герои «Молодой гвардии».

Военная подготовка в первую очередь дисциплинирует, выявляет лидеров, учит ответственности, действовать в команде. Всему этому нужно учить в школе. В начальных классах надо рассказывать об основных принципах служения стране. В средней школе вместе с уроками ОБЖ объяснять структуру вооруженных сил, начинать элементарную строевую подготовку.

Алексей, 23 года:

– Навязывать любовь к Родине не нужно. Ведь невозможно навязать любовь к какому-то человеку или виду деятельности. И когда детей и молодежь практически принуждают думать определенным образом, подчиняться конкретным принципам, это вызывает отторжение. Думаю, нужно просто учить историю. Тогда им многое станет понятно. Из понимания и знания рождается патриотизм.

Ирина, 50 лет:

– Обязательно нужно воспитывать молодежь в духе патриотизма. Снимать хорошие фильмы, публиковать материалы в Интернете. Книги сейчас вряд ли кого заставишь читать, так что это не сработает. Хорошо себя «Юнармия» показывает, отличная организация, как мне кажется. Я думаю, упор нужно делать именно на патриотизм. Хорошая, добротная патриотическая пропаганда должна быть.

Александра, 45 лет:

– В СССР был замечательный предмет в школе – НВП (начальная военная подготовка. – Прим. авт.). И мальчики, и девочки учились с оружием обращаться, строем ходить. Опять же «Зарницы» проводились. И это же замечательно! Все знали, что такое Родина, как ее нужно любить, и каждый был готов в любой момент встать на защиту страны. Думаю, сейчас этого очень в школах не хватает. Подростки не понимают даже, что такое патриотизм. В армию парни приходят, а они и автомат в руках ни разу не держали. Да и года в армии недостаточно, мне кажется. Нужно обязательно воспитывать молодежь в духе патриотизма.

Игорь, 30 лет:

– Военно-патриотическое воспитание излишне. Оно деформирует представление об окружающей действительности и политической ситуации в стране. Мы уже давно не в Советском Союзе, не нужно детям снова и снова навязывать какого-то «невидимого врага». Уроков истории будет вполне достаточно.

Снежана, 28 лет:

– Вряд ли кому-то вообще может быть нужно военно-патриотическое воспитание. Я бы еще согласилась с патриотическим: рассказывать детям, что у страны были и есть великие граждане – ученые, политики, поэты и военные. Но то, что пропагандируют наши депутаты, это просто переворачивание с ног на голову всей системы образования, которое лишает молодежь возможности развиваться. Ни «Зарница», ни какие-либо другие военно-патриотические сборы не отвечают требованиям своих названий. Из личного опыта скажу, что все подобные мероприятия – попытка подбить мышление подростков под единую схему посредством маршей, строевых песен и военной формы. Цирк! Я лично предпочитаю любить свою страну на расстоянии. Патриотизм неплох, но все должно быть в пределах нормы.

Лев, 19 лет:

– Азы военной подготовки в патриотическом воспитании никогда лишними не будут. А сейчас они крайне необходимы: мировоззрение современной молодежи отличается изрядным прагматизмом. Главной целью существования многих становятся накопление материальных благ, высокий статус в обществе. Поэтому родителям, учителям, общественным организациям, государству надо внедрять в воспитательный процесс какие-то новые методы и средства.

Хотя зачастую новое – это хорошо забытое старое. Почему бы не вспомнить методы и приемы предыдущих поколений и адаптировать их к сегодняшним реалиям? К примеру, в школах, колледжах и вузах увеличить количество внеклассных мероприятий, посвященных подвигам наших предков, национальной культуре, историческим событиям прошлого, что способствует формированию чувства гордости за свою Родину. А введение самостоятельной учебной дисциплины «патриотическое воспитание» в школах и вузах было бы неплохим и очень значимым аспектом. Фильмы хорошие, без исторических ляпов, снимать. Активно вовлекать молодежь в политическую, социальную, экономическую жизнь государства.

Кто знает историю, тот знает будущее. А кто опирается на опыт прошлых лет, тот сможет, не наступая на грабли предков, воспитать достойных потомков.

Марина ЗУБКО

P.S. «В» приглашает своих читателей к разговору: что нужно, чтобы дети гордились нашей страной, а слова «патриот» и «патриотизм» не воспринимались как пустой звук.

Фото из архива «В»