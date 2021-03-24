Ну кто же любит раз в неделю! Премьера краевого театра имени Горького повернет классическую «Собаку на сене» лицом к современности

Зажечься страстью, видя страсть чужую,

И ревновать, еще не полюбив, –

Хоть бог любви хитер и прихотлив,

Он редко хитрость измышлял такую.

Я потому люблю, что я ревную,

Терзаясь тем, что рок несправедлив:

Ведь я красивей, а, меня забыв,

Он нежным счастьем наградил другую.

Вы, читатель, наверняка вспомнили, откуда эти чудесные стихи (да и цитата, вынесенная в заголовок). Конечно же, Лопе де Вега, страстная и остроумная комедия «Собака на сене» (12+). Именно эту пьесу сегодня репетируют артисты Приморского краевого академического театра имени Горького. Руководит ими режиссер Константин Демидов, для которого эта работа станет первым опытом сотрудничества с нашим театром. Премьера состоится 9, 10 и 11 апреля.

А здесь усилим комический эффект…

По словам Константина Николаевича, его приезду во Владивосток поспособствовало знакомство с Андреем Климовым, художником по костюмам. Он, как известно, много и плодотворно сотрудничает с нашим театром, работал над костюмами для таких спектаклей, как «Мастер и Маргарита», «Ковбой. Король. Великолепный», «Сергей Есенин. Исповедь», «Эдит и ее демоны».

– Будучи главным режиссером Краснодарского академического театра драмы, я вместе с Андреем Климовым выпустил несколько спектаклей, – рассказывает Константин Демидов. – Он рекомендовал меня Ефиму Семеновичу, я прилетал в город для знакомства и обсуждения деталей, а в конце января мы начали работу над спектаклем.

Театр имени Горького всегда рад классическому наименованию в своем репертуаре. Художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий не раз подчеркивал свою верность классическому театру, проверенной годами драматургии. Но в то же время все поклонники знают: на сцене Горьковки всегда найдут интересное решение, оригинальную трактовку даже всем знакомой и зачитанной, казалось бы, до дыр пьесы.

– Изначально речь шла о постановке классической пьесы с большим зрительским потенциалом, – говорит режиссер. – Мы обсуждали множество вариантов, и наши мнения совпали именно на Лопе де Вега. Я приехал во Владивосток, посмотрел спектакли, провел распределение актеров, а потом мы с Ефимом Семеновичем внесли коррективы – для усиления комического эффекта, кое-кого поменяли местами.

Труппа театра имени Горького приняла нового режиссера с открытой душой и желанием работать. Константин Николаевич тоже очень доволен: творческая рабочая труппа, все актеры приходят с идеями, со своими мыслями, что-то предлагают. Это дорогого стоит, уверен он.

Режиссер прекрасно понимает, что в зрительном зале будет немало тех, кто не раз, а то и не два смотрел великолепный фильм Яна Фрида с Маргаритой Тереховой и Михаилом Боярским. И не боится сравнений.

– Наоборот, мне кажется, что, когда человек узнает знакомые строчки, он испытывает еще больше приятных эмоций, так что спектаклю это только на пользу, – говорит Константин Демидов. – Но мы ведь и не собираемся соревноваться с телефильмом, мы создаем свою версию пьесы, ничего повторять не будем. У нас и задачи другие. К тому же фильм Фрида был наполнен вокальными номерами, песнями, а мы делаем больший акцент на танец, на хореографию.

Кроме того, в спектакле совсем иной актерский состав, а каждый артист привносит в постановку нечто свое, неповторимое. Можно не сомневаться, что заслуженные артисты России Александр Запорожец и Сергей Симоненко, любимцы публики Наталья Овчинникова, Сергей Лисинчук, Максим Клушин, Евгений Сидоров, Денис Неделько, Ирина Кулешова и многие другие отдадут весь свой пыл и талант новой работе…

Дело прошлое, но всем понятное

Константин Демидов принял решение перенести действие пьесы ближе к современности. Нет, не в наше время, но поблизости. По его словам, это крайне интересная задача – адаптация драматургии XVII века для современного зрителя.

– Какие есть точки соприкосновения, через что мы эту историю будем рассказывать? Искать ответы на эти вопросы было очень интересно, – говорит режиссер. – Действие у нас происходит не в XVII веке, его мы покинули. Такой перенос усложняет задачу для актеров и режиссера, но хочется взглянуть на историю «Собаки на сене» под другим углом, неклассическим, чтобы зритель не воспринимал героев на сцене как людей из прошлого, а видел в них максимально близких и понятных персонажей. И мы нашли время, где эта история начинает приобретать какие-то новые смыслы, другими гранями отражать характеры героев.

Пьеса Лопе де Вега в переводе Михаила Лозинского довольно длинная (кто читал, знает). Создатели знаменитого фильма в свое время изрядно сократили текст. Константин Демидов уверен: в наши дни это почти неизбежно.

– Пришлось избавиться от некоторых монологов – по той причине, что там названы предметы, которые отсутствуют в том времени, куда мы перенесли действие, – объясняет режиссер. – Уходят приметы времени и некая излишняя литературность, ведь XVII век и век XXI – времена с разными скоростями, и мы вынуждены делать постановку динамичнее, ускорять ее. Те монологи, которые в XVII веке легко воспринимались зрителем, сегодня утяжеляют спектакль, начинают мешать.

Художник спектакля Андрей Климов придумал необычное решение, позволяющее спектаклю быть динамичным и в то же время совмещать несколько мест действия, ведь в «Собаке на сене» есть и берег моря, и разные дворцы, и сад. При этом он отказался от идеи использовать поворотный круг, видеопроекцию. А вот какое решение придумал (Я, может, за полгода сходил – см. стр. 2.), зритель сможет оценить, посмотрев спектакль…

«Собака на сене» – классическая история любви. Да все истории этого мира про любовь, уверен Константин Демидов. Все зависит только от того, с какой точки зрения ты на нее смотришь.

– В нашем случае несчастная любовь (в названии уже заложена драма) обнажает в персонажах их отрицательные качества. И тем интереснее наблюдать, как любовь преодолевает препятствия, – говорит он. – Наша «Собака на сене» – комедия. Не та, с гэгами, вызывающими гомерический хохот, а высокая комедия, такая, какую и создавали Лопе де Вега, Шекспир и другие великие драматурги. Это другой уровень смеха. Мы ищем юмор не только в тексте, но и в мизансценах. И не боимся прибегать к гротеску. Самому интересно, что получится.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА