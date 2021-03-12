Чайковский навсегда В Большом зале Приморской краевой филармонии 18 марта состоится концерт «Чайковский – навсегда!» (6+). Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением Анатолия Смирнова исполнит одно из самых ярких и смелых произведений Петра Ильича Чайковского – Концертную фантазию для фортепиано с оркестром соль мажор.

– Однажды Петр Чайковский заявил, что его время «далеко впереди», – рассказала музыковед Наталья Мищенко. – Пророческими оказались эти слова, в том числе для концертной фантазии. Это сочинение, безусловно, стоящее в одном ряду с фортепианными концертами Чайковского, в наши дни только начинает открываться широкой аудитории.

Только однажды ТСО исполнил это сочинение, причем не полностью, а лишь первую часть. И вот оркестр решил порадовать слушателей исполнением полного варианта произведения.

Фантазия заслуживает внимания публики. Это смелый эксперимент Чайковского. В произведении только две части, но не возникает ощущения недосказанности за счет того, что вторая часть органично соединяет в себе черты медленной лирической с необыкновенно красивой темой и финала.

Кроме того, в рамках концерта будут исполнены также два ранних оркестровых сочинения Чайковского: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (6+) и симфоническая фантазия «Буря» (6+).

Любовь БЕРЧАНСКАЯ