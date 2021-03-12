Японское кино вернулось по просьбам россиян Генеральное консульство Японии во Владивостоке объявило о продлении сроков «Фестиваля японского кино во Владивостоке – 2021».

Как рассказали в консульстве, показы в рамках кинофестиваля проводились в кинотеатре «Океан» с 26 февраля по 3 марта и имели грандиозный успех у зрителей. На всех сеансах – напомним, вход на фильмы фестиваля японского кино бесплатный – был аншлаг.

– Мы получили многочисленные отзывы зрителей о том, что представленные фильмы были захватывающими и гости, посетившие кинофестиваль, также хотели бы показать их своим друзьям и знакомым. В ответ на данные просьбы генеральное консульство Японии приняло решение продлить показ наиболее популярных фильмов, – рассказали организаторы фестиваля. – Если у вас не получилось посетить кинопоказы, не упустите свой шанс посетить кинофестиваль в этот раз.

Напомним, что кинофестиваль проводится при поддержке Японского фонда и сотрудничества со стороны многих японских кинопрокатных компаний.

Организаторы подчеркивают: все фильмы, представленные на кинофестивале, – это уникальные и бесценные произведения киноискусства, прокат которых в нашей стране не планируется. Увидеть эти ленты можно будет только во время кинофестиваля.

– В настоящее время сложно совершить путешествие в Японию, но мы бы хотели, чтобы при помощи кинофестиваля жители Приморья и Владивостока смогли прикоснуться к японской культуре и мысленно посетить Японию, – подчеркнули в генеральном консульстве Японии. – А после открытия границ обязательно посетите Японию и в действительности.

Также организаторы просят поделиться своим мнением о фильмах в социальных сетях Instagram и Facebook указав хештег #JapanFilmFesVL2021.

Сегодня вечером в 19 часов можно увидеть ленту «Пока кофе не остыл» (16+). Это невероятная история, где события разворачиваются вокруг тайного кафе, при помощи которого можно перенестись во времени. Кадзу Токита работает в кафе, которое передается по наследству в ее семье. Так, раньше здесь работали ее мама и бабушка. Семья Токита хранит особую тайну, связанную с этим заведением: в кафе есть особенный кофейный столик, сев за который человек может перенестись во времени. Проработав определенное время в заведении, Кадзу смогла убедиться в том, что многие посетители заглядывают сюда именно ради возможности переместиться в прошлое.

Однако человек может находиться там лишь до момента, пока не остынет его чашка кофе.

Организаторы фестиваля уверяют, что фильм настолько сентиментальный, что зрителям просто необходим будет носовой платок.

Для маленьких зрителей 12 марта в 17 часов будет показан сборник короткометражных фильмов «Анимация Такэси Ясиро» (6+), он включает классическое произведение японской детской литературы «Лисенок Гон» и еще три мультфильма, созданные выдающимся режиссером кукольной анимации Ясиро Такэси. Например, в мультфильме «Снеговик Норман и северное сияние» рассказывается о мальчике, который с нетерпением ждет первого снегопада. Как только ложатся сугробы, мальчик лепит снеговика, который волшебным образом оживает. Вместе они открывают захватывающие тайны природы. В этом мультфильме, выполненном в технике stop-motion, северное сияние максимально реалистичное.

14 марта в 17 часов будет показана лента «Обыкновенная ночь» (18+). Однажды ночью произошел инцидент, навсегда изменивший жизнь Кохару и троих ее детей. Спустя 15 лет младший сын Юдзи работает писателем-фрилансером без стабильного заработка, старший сын Хироки переживает трудные времена из-за неспособности нормально общаться с другими людьми, а дочь Соноко работает хостес в баре, оставив мечту стать парикмахером. Волею судеб семья собирается вновь... Что же произошло той ночью? И как каждый из членов семьи смотрит на случившееся, когда прошло столько лет? Это трогательная человеческая драма о воссоединении семейных уз.

Завершит серию дополнительных показов 15 марта в 19 часов научно-фантастическая комедия «Как-то раз я умер» (18+). Вспыльчивая и независимая Нанасэ Нобата учится на 4-м курсе университета и играет в дэт-метал группе. Она живет с отцом Кэй Нобата, который управляет фармацевтической компанией, но их отношения оставляют желать лучшего. Однажды Кэй выпивает лекарство, которое должно его убить и вернуть к жизни через два дня. Он решается на такой шаг, чтобы вычислить предателя в своей компании. Но что-то идет не так, и Кэй становится призраком. Теперь его дочь Нанасэ вместе с сотрудником компании должна успеть его воскресить. События фильма наполнены юмором и яркими эмоциями.

Показы, как и раньше, проходят в кинотеатре «Океан» на японском языке с русскими субтитрами, вход свободный.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото предоставлено пресс-службой генерального консульства Японии во Владивостоке