Добыча сельди возросла, минтая – упала Дальневосточники, по данным Росрыболовства, выловили порядка 447 тыс. тонн минтая, что на четверть меньше уровня аналогичного периода 2020 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Охотском море добыто 394,2 тыс. тонн минтая (-25,7 % от уровня 2020 года).

С начала года тихоокеанской сельди добыто 82,8 тыс. тонн (+46,3 %), в том числе в Северо-Охотоморской подзоне – 74,1 тыс. тонн (+31,9 %). Трески добыто 33,8 тыс. тонн (-15,5 %), в том числе в Западно-Беринговоморской зоне – 7,4 тыс. тонн (+15,6 %), в Восточно-Камчатской зоне – 8,3 тыс. тонн (-43,2 %), в Охотском море – 10,9 тыс. тонн (+47,3 %).

По состоянию на 4 марта на промысле минтая в Охотском море находилось 85 судов, на промысле сельди – три судна, на промысле трески – одно судно. Свободные транспортные мощности флота составляют около 70 тыс. тонн, на подходе шесть транспортных судов суммарной свободной емкостью 21 тыс. тонн.

Из-за сложной ледовой обстановки флот работает в основном в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»