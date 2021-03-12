Экспорт зерна через погранпереходы ДВЖД вырос в три раза В феврале 2021 года через железнодорожный пограничный переход Камышовая – Хуньчунь Дальневосточной магистрали перевезено 327,9 тыс. тонн грузов, включая экспорт, импорт и транзит.

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт угля на этом направлении увеличился в два раза и составил 319 тыс. тонн.

Экспортно-импортные грузоперевозки через пограничный переход Гродеково – Суйфуньхе в феврале 2021 года снизились на 17,4 %, составив 615 тыс. тонн. При этом значительно выросли перевозки экспортных грузов в контейнерах (в 3,6 раза, до 54,4 тыс. тонн) и зерна (в 3 раза, до 24,1 тыс. тонн). На две трети увеличился вывоз за рубеж удобрений, достигнув объема 21,5 тыс. тонн.

Всего в феврале через железнодорожные пограничные переходы ДВЖД перевезено 934 тыс. тонн грузов. За два месяца 2021 года этот показатель составил 1,954 млн тонн, что на 1,1 % меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»