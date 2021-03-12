Тюльпаны из Краснодара, розы – из Эквадора В Приморье и на Сахалине за первые три дня марта было ввезено свыше миллиона срезов цветов, декоративной зелени и горшочных растений, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

С 1 по 3 марта в Приморье через фитосанитарный контрольный пост «Аэропорт-Владивосток» поступило 780600 срезов цветов и декоративной зелени, а также 4300 горшочных растений. На Сахалин за этот же период поступило 216238 срезов цветов и декоративной зелени, 535 горшочных растений.

Наибольшее количество партий – это розы из Эквадора, Кении и Колумбии, хризантемы из Италии, а также тюльпаны из Краснодарского края и Московской области.

Кроме того, в Приморье и на Сахалин ввезена цветочная продукция происхождением из Нидерландов, Италии, Израиля, Польши, а также из Ленинградской и Ярославской областей, Республики Бурятия.

Всего с начала 2021 года ввезено 6008292 среза цветов, декоративной зелени и горшочных растений. При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено.

Среди срезов цветов к Международному женскому дню традиционно больше всего в наш регион было ввезено роз, хризантем и гербер. Кроме того, завозились альстремерии, гвоздики, лилии, нарциссы, ирисы, мимозы, тюльпаны, фрезии, гортензии. Среди горшочных растений – орхидеи, розы, гиацинты, герберы, антуриумы, азалии, спатифиллумы.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области