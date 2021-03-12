Граждан приглашают проверить свои знания по экологии В этом году жители Владивостока смогут написать экологический диктант с 14 по 18 ноября, сообщили в пресс-службе края. Акция, уже в статусе международной, будет приурочена ко Всемирному дню рециклинга отходов.

Как уточнили организаторы экодиктанта, в 2020 году экологические знания проверили около 2,8 миллиона россиян и соотечественников за рубежом. Для проведения акция было организовано почти 3,6 тысячи офлайн-площадок экодиктанта. Также проверить экологическую грамотность участники могли на портале Экодиктант.рус.

В 2021 году экодиктант получил статус международного проекта – уже 12 стран подтвердили свою готовность присоединиться.

Напомним, что экологический диктант – это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, бережного отношения к природе, повышение уровня знаний об экологии.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта pixabay.com