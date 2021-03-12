Крупные предприятия Приморья избавляются от работников Ситуация на рынке труда в крае остается достаточно сложной. По данным мониторинга Федерации профсоюзов региона, экономические неурядицы заставляют предприятия отправлять своих сотрудников в простой либо проводить сокращение штатов.

Так, в условиях неопределенности с осени прошлого года живет Лермонтовский ГОК в поселке Светлогорье. Правительство Приморья, которое владеет 100 % долей в уставном капитале комбината, намеревалось продать его за 179 млн рублей. Однако инвестор пока не найден, и на данный момент предприятие простаивает из-за отсутствия руды для производства вольфрамового концентрата. За это время численность работников уменьшилась на с 251 до 199 человек. Как подчеркивают в Федерации профсоюзов Приморского края, заявления на увольнение от уставших от неопределенности людей поступают еженедельно. А оплата вынужденного простоя по вине работодателя для пока не уволившихся сотрудников, равная двум третям среднего заработка, ежемесячно уменьшается.

Еще один промышленный гигант севера Приморья – «ЛуТЭК» в феврале этого года решил оптимизировать штат своего автотранспортного подразделения. Уведомления о предстоящем 23 апреля сокращении получили 46 работников предприятия, в том числе 32 водителя, три слесаря, автоэлектрик, фельдшер, четыре сторожа, два уборщика, разнорабочий и электрогазосварщик.

По-прежнему испытывают трудности и предприятия сферы гостеприимства. Например, по данным ФППК, в «ЛОТТЕ отель Владивосток» (бывшая гостиница «Хендэ») в простое находится подразделение фитнес-центра. Правда, для остальных сотрудников гостиницы, где трудоустроено 150 человек, с января 2021 года возвращен режим полной рабочей недели.

Добавим, что по решению правительства в России пока продолжают действовать временные правила назначения и выплаты пособия по безработице. Они предполагают возможность постановки человека на учет в качестве безработного и назначения пособия через Интернет, без личного посещения центров занятости. Максимальный размер пособия в первые три месяца, как и в 2020 году, составляет 12130 рублей, а в последующие три месяца – 5000 рублей. Данные правила действуют до 31 марта 2021 года, однако на днях стало известно о намерении федерального правительства продлить их до конца июля.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА