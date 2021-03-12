Если ссориться, то правильно Молодежный ресурсный центр проводит социальные спектакли «На грани» в школах Владивостока. Раз в месяц опытные психологи учат детей, как правильно выходить из конфликтных ситуаций. Прием заявок от образовательных организаций на март уже стартовал, сообщили в пресс-службе региона.

Так, в одной из городских школ в течение полутора часов разыгрывались миниатюры из жизни предполагаемого учебного коллектива, где на одну из девушек ополчились одноклассники. Любой из зрителей мог остановить действие, выйти на сцену, заменив одного из героев, дать свою версию возможного развития событий в положительную сторону, чтобы не допустить конфликта или разрешить его на начальной стадии. Так появлялись возможные варианты решения проблемы. В итоге участники мероприятия пришли к выводу, что нужно стараться выявлять зачинщиков вражды в молодежной среде, пробовать решать споры дипломатическим путем.

«С конфликтными ситуациями в молодежной среде сталкивался практически каждый. Почему так происходит? Как преодолеть разногласия и не допустить проявлений агрессии среди одноклассников? Ответы на все эти вопросы школьники находят вместе со специалистами Молодежного ресурсного центра», – отметил руководитель аппарата краевой антитеррористической комиссии Игорь Савченко.

Встречи в рамках проекта «Форум-театр МРЦ» проходят один раз в месяц на различных городских площадках. Мероприятие бесплатное. Заявки от образовательных организаций принимают по телефону 8 (423) 222-22-48 либо на страницах Молодежного ресурсного центра в социальных сетях.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря Новикова/ www.primorsky.ru