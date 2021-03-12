Горожане выбирают спортивные проекты Жители Владивостока активно голосуют за инициативы, представленные в конкурсе «Твой проект», организованном краевым министерством, сообщили в пресс-службе приморского правительства.

На сегодня в голосовании приняли участие около 6,5 тысячи человек. Проголосовать за один из проектов по созданию комфортной среды может любой желающий в режиме онлайн до 14 марта. Проекты-победители получат деньги на реализацию в сумме до трех миллионов рублей.

Из 69 проектов, представленных в конкурсе, в настоящий момент лидирует «Территория спорта на Патрокле». За эту инициативу отдали свои голоса более 1100 человек. Проект предусматривает установку атлетического павильона с тренажерами, гимнастических брусьев, разноуровневой перекладины, детского городка со спортивно-развивающими элементами.

На втором месте – «Спортивная многофункциональная площадка в Первомайском районе на улице Гризодубовой, 53». За благоустройство данной территории проголосовало 687 человек. Инициаторы проекта предлагают построить спортплощадку с ограждением и ровным покрытием для занятий футболом, баскетболом и другими видами спорта.

На третьем месте – проект «Чистый берег. Трудовое». Инициативу по созданию на побережье спортивной и детской площадки поддержали 667 человек.

Конкурс «Твой проект» предусматривает, что жители всего Приморья сами предлагают и выбирают проекты, которые необходимы для развития территорий.

На первом этапе все желающие могли подать свои заявки. Так, во Владивостоке было заявлено 116 проектов, среди которых множество по-настоящему интересных, оригинальных и важных для развития города. Большую активность проявили жители поселка Трудовое, острова Русского и других районов города. По результатам технического отбора для голосования одобрено 69.

По итогам голосования во Владивостоке будет выбрано пять проектов, которые получат субсидию из краевого бюджета. Реализацию возьмет на себя муниципалитет, при этом приветствуется активное участие самих авторов заявок.

Проголосовать за самый удачный и нужный проект можно на сайте министерства финансов Приморского края, на вкладке Инициативное бюджетирование/Твой проект.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru