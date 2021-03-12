В приморской столице продолжается борьба со стихийными свалками В числе адресов, где сотрудники дорожного предприятия Владивостока «Содержание городских территорий» в последние дни убирали мусор с привлечением спецтехники, – п. Шигино на Русском острове, улицы Стрелковая и Луговая, сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском управлении дорог и благоустройства уточнили, что ликвидацией свалок занимаются и дорожная служба, и Приморский экологический оператор. Для вывоза уличного мусора привлекают КамАЗы и погрузчики. С одной свалки обычно вывозят более 10 кубометров отходов.

«На стихийные свалки недобросовестные граждане отправляют старые автопокрышки, строительные отходы, старую мебель и многое другое. Среди нарушителей, как правило, не только жители ближайшего микрорайона, но и недобросовестные компании и индивидуальные предприниматели, которые не желают везти отходы на полигон и оплачивать его утилизацию. Нередко сталкиваемся с тем, что в лесу и на отдаленных от жилых микрорайонов территориях строительные и другие отходы выбрасывают целыми грузовиками», – добавляют специалисты управления.

К слову, за сброс мусора в не установленных для этих целей местах и организацию свалок во Владивостоке предусмотрены штрафы. Ежедневно представители административно-территориальных управлений районов города, а также специалисты различных профильных управлений городской администрации проводят рейды по контролю за соблюдением законодательства. За организацию свалок горожанам грозят штрафы до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч, а юридическим – до 500 тысяч рублей.

Отдел новостей «В»