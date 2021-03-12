Горожане пожаловались мэру на нерадивые УК Работу управляющих компаний в очередной раз раскритиковал глава Владивостока Олег Гуменюк в ходе еженедельного объезда по городу, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Инспекционный рейд начался с Фрунзенского района. Жители дома № 64 на улице Верхнепортовой пожаловались мэру, что компания «УК Эгершельд ДВ» не реагирует на затекание воды в подвал.

«Есть экспертиза, подтверждающая, что заливают подвал грунтовые воды. Ее делали три года назад, но управляющая компания никаких мер не принимает», – рассказали горожане главе Владивостока.

Причиной жалоб на другую организацию – «УК Фрунзенского района» стала несвоевременная уборка подъездов и придомовой территории на Стрельникова, 10.

«Управляющая компания регулярно отчитывается о том, что наши деньги тратятся на уборку и благоустройство, но мы этого не видим. Уборщица выше пятого этажа вообще не поднимается», – пожаловались жильцы.

Олег Гуменюк напомнил представителям УК, что нежелание содержать дом в хорошем состоянии ведет к расторжению договоров. Для этого жильцам нужно просто проголосовать за смену управляющей компании на общедомовом собрании. Такое собрание в ближайшее время состоится на Верхнепортовой, 64. А жильцы Стрельникова, 10 уже проголосовали и теперь передают протокол собрания в Государственную жилищную инспекцию.

«В ближайшее время дома в управление возьмут другие обслуживающие организации, за которые жильцы проголосовали или проголосуют на собрании. А специалисты мэрии готовы помочь им правильно оформить все документы», – рассказал Олег Гуменюк.

Также мэр поручил специалистам помочь жильцам Стрельникова, 10 оформить территорию в общедомовую собственность.

Следующая точка в объезде – дом № 57 на Нейбута. Этот адрес – пример сотрудничества активных жильцов со своей управляющей компанией. Благодаря качественной работе последней дом попал в программу по ремонту дворов. С наступлением тепла здесь уложат асфальт и установят новый бордюр.

«Домами должны управлять те, кто способен работать эффективно. И примеры хорошей работы управляющих компаний у нас в городе есть. А если УК игнорируют свои задачи, то в рамках своих полномочий мы штрафуем за ненадлежащее санитарное состояние, а также советуем жильцам менять управляющую компанию. Думаю, совместно с жителями мы наведем порядок», – подвел итог поездки Олег Гуменюк.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru