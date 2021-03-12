Распиленные ветки вывозят с улиц города КамАЗами Ежедневно городская дорожная служба занята распилом и вывозом упавших веток и деревьев. Работы ведут во всех районах Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в минувшие вторник и среду работы проводили на Русской, 25, проспекте 100 лет Владивостоку, 90, 92 и 98а, Хабаровской, Калинина, Посьетской, 24, Светланской, 147, 169 и 171, Стрельникова, 8-10, Южноуральской, 8, проспекте Острякова, Амурской, Колесника, 9, Калинина, 204 и 217, Садовой и других улицах.

«Для распиливания и вывоза упавших веток и деревьев на одном адресе порой тратится несколько дней. Это зависит от объема и сложности работ. В большинстве случаев приходится привлекать не только КамАЗы для вывоза веток, но и автовышки для спила надломленных веток, а также погрузчики», – рассказали в дорожной службе Владивостока «Содержание городских территорий».

С прошедшего 6 марта городского субботника и по сегодняшний день с улиц города уже вывезено свыше 2500 кубометров веток. Это более 250 КамАЗов. Ветки отвозят на полигон на улице Холмистой, где их перерабатывают в щепу.

В городском управлении дорог и благоустройства добавили, что помимо городской дорожной службы ежедневно в распиле и вывозе упавших веток и деревьев заняты и подрядные организации, с которыми у городской администрации уже заключены контракты.

«Кроме этого, сейчас на площадке электронных торгов размещена документация на поиск подрядных организаций для дальнейших работ по обрезке, распиливанию и вывозу порубочных остатков. Подрядчики будут определены для каждого из пяти районов города. После подведения итогов аукционов и заключения контрактов они также приступят к работам», – добавили специалисты управления.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ и МБУ «Содержание городских территорий»/www.vlc.ru