Нелегальную креветку изымают тоннами В Приморье пограничники и полицейские пресекли несколько фактов незаконного оборота добытых водных биологических ресурсов. Изъято более трех тонн креветки разных видов, рыночная стоимость которой составляет порядка 3,5 млн рублей, сообщили в пресс-группе Пограничного управления регионального ФСБ России.

В районе села Фроловка в Партизанском районе совместным нарядом были остановлены две автомашины под управлением граждан РФ. При досмотре транспортных средств в одном из них изъято более 330 кг гребенчатой креветки и свыше 520 кг – северной. В другом автомобиле находилось порядка 300 кг гребенчатой креветки и около тонны северной с признаками незаконного происхождения. Свою незаконную деятельность один из водителей попытался легализовать путем предоставления документов сахалинской рыбопромышленной компании.

Еще в одном случае водитель транспортного средства, заведомо зная, где выставлены посты ГИБДД, предпринял попытку в обход их провезти около 900 кг креветки разных видов. Наряд полиции преследовал автомашину, нашел ее брошенной в селе Владимиро-Александровском Партизанского района. Водитель успел снять государственные регистрационные знаки и скрыться. В салоне микроавтобуса было обнаружено 80 мешков с креветкой.

Стоит отметить, что деликатесная продукция перевозилась не в рефрижераторе, а в условиях полной антисанитарии. В случае реализации такого товара она могла нанести вред здоровью потребителей.

По данным фактам проводятся разбирательства.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-группы Пограничного управления ФСБ РФ по ПК