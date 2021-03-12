Число привитых от COVID-19 в приморской столице превысило 17 тысяч От коронавирусной инфекции вакцинировались уже 17490 жителей краевого центра. Из них 10049 человек привились дважды, как того и требует иммунизация. Привиться бесплатно во Владивостоке можно в одном из 16 пунктов вакцинации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Иммунизация проводится вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (международное название «Спутник V»). Прививки рекомендованы гражданам старше 18 лет, людям, чьи профессии связаны с большим количеством контактов, пациентам с хроническими заболеваниями после консультации с врачом, гражданам старше 55 лет. Режим работы всех пунктов – с 8.00 до 18.00 в рабочие дни, с 9.00 до 16.00 в субботу.

Мобильный прививочный пункт для педагогов и студентов ДВФУ работает на острове Русском.

Записаться на прививку можно по телефону поликлиник либо через портал «Госуслуги». Также принимаются коллективные заявки от предприятий. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Справка «В»

Адреса пунктов вакцинации:

– Океанский проспект, 35, поликлиника № 1;

– ул. Котельникова, 10, поликлиника № 1;

– ул. Луговая, 55, поликлиника № 3;

– ул. Давыдова, 3, поликлиника № 4;

– ул. Воропаева, 5, поликлиника № 4;

– ул. Сахалинская, 58, поликлиника № 6;

– ул. Борисенко, 29, поликлиника № 6;

– ул. Горшкова, 3, поликлиника № 9;

– ул. Гамарника, 21, поликлиника № 9;

– ул. Интернациональная, 56, поликлиника краевой клинической больницы № 2;

– ул. 2-я Круговая, 10, клиническая больница «РЖД-Медицина»;

– ул. Кирова, 95, медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук;

– ул. Гоголя, 41, АНО Региональный медицинский центр «Лотос»;

– пос. Трудовое, ул. Энгельса, 7, больница № 3;

– ул. Октябрьская, 10, медико-санитарная часть МВД РФ по Приморскому краю (для прикрепленных на медобслуживание граждан).

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА