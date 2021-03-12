На рынках расплачивались фальшивками В Приморье задержаны подозреваемые в сбыте фальшивых денежных купюр, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Следствием установлено, что двое 19-летних жителей дальневосточной столицы, учащиеся одного из высших учебных заведений города, приобрели в Интернете 10 поддельных 5-тысячных купюр. Фальшивки сбывали на рынках Владивостока.

Следственной частью следственного управления регионального УМВД РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

У фигурантов уголовного дела изъяты две купюры с признаками подделки, а также деньги и вещи, полученные ими в результате противоправной деятельности, связанной со сбытом поддельных банкнот.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Полиция напоминает: при возникновении сомнений в подлинности билета Банка России граждане могут проверить его самостоятельно. Для этого есть несколько способов.

Главное – обратить внимание на рельеф купюры. Бумага не должна быть гладкой на ощупь. В отличие от фальшивок краска у настоящих купюр влагостойкая. Кроме того, на подлинных купюрах защитные волокна нанесены в хаотичном порядке.

Не составит труда выявить фальшивую банкноту, напечатанную на струйном принтере, – она заметно отличается, если сравнить ее с оригиналом.

Однако такие фальшивки встречаются редко. Сегодня злоумышленники изготавливают поддельные банкноты при помощи современного оборудования, способного нанести некоторые защитные знаки. Такую подделку можно выявить при проверке серийного номера, так как у фальшивых купюр он повторяется.

Отдел новостей «В»