Дуальный сбор мусора отметили оранжевым контейнером Во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе установлено 212 емкостей для раздельного сбора бытовых отходов.

Переход на дуальный сбор мусора (вторичное сырье – ПЭТ, металл, пластик, стекло, макулатура – будет собираться отдельно от пищевых отходов. – Прим. ред.) – одна из целей национального проекта «Экология», пояснили в пресс-службе края.

Как рассказали в КГУП «Приморский экологический оператор» (ПЭО), с наступлением весны ускорилась работа по расстановке новых контейнеров.

«В течение года планируется установить более тысячи таких емкостей. Однако уже сейчас видно, что потребность в них значительно больше, поэтому будет закуплено дополнительное количество контейнеров», – уточнили на предприятии.

Оранжевые сетки для дуального сбора ставят по тем адресам, жители которых подали заявку на их размещение. Собранное вторсырье ежедневно вывозят для дальнейшей сортировки и отправки на перерабатывающие предприятия два специальных МАЗа-мусоровоза. Только за два месяца вывезено 25 тонн таких отходов.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, темпы перехода на раздельный сбор отходов будут только наращиваться.

«В регионе все готово для полноценной масштабной работы по внедрению дуального сбора мусора», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Отдел новостей «В»

Фото Петра КОРКО /www.primorsky.ru