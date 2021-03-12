После гибели семьи в провалившемся под лед автомобиле возбуждено уголовное дело Прокуратура Приморья организовала проверку в связи с гибелью семьи, утонувшей вместе с автомобилем в реке Раздольной недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, в автомобиле находилось пятеро человек, включая трех детей. Проведение проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены причины и условия произошедшего, поручено прокуратуре Надеждинского района.

Одновременно прокуроры проверят достаточность принятия мер профилактического характера органом местного самоуправления.

Информагентство «Интерфакс», ссылаясь на предварительные данные следствия, сообщает, что водитель решил сократить путь и выехал на лед. Машина ушла под воду вместе с пассажирами.

Отдел новостей «В»