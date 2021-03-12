Ледовое поле практически разрушено, предупреждают спасатели В Приморье, несмотря на все призывы спасателей, любители подледного лова продолжают выезжать на лед акватории на автомобилях.

Между тем, как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, в связи с установившейся в крае теплой погодой ледовое поле уже практически разрушено. Кроме того, создается прямая угроза отрыва от берега ледовых полей и вынос их в открытую часть залива Петра Великого. Спасатели напоминают, что в Приморье действует полный запрет на выезд на акваторию на автомобилях, и настоятельно рекомендуют жителям и гостям края не рисковать своей жизнью и не выходить на лед.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по ПК