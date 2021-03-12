На Масленицу приглашают в поход Лига ходьбы «Женьшень», которая вот уже несколько лет проводит бесплатные походы для горожан, приглашает в очередное путешествие.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этот раз поход (12+) посвятят Масленице, а его участники отправятся от «Варяга» к реке Большая Седанка.

По информации руководителя похода Василия Квака, протяженность маршрута составит порядка 10 километров. Участникам необходимо надеть удобную обувь и взять с собой воду и перекус.

Сбор в воскресенье, 14 марта, в 10 часов на автобусной остановке «Варяг».

Интересующую информацию можно уточнить по телефону 8-914-067-52-21.

Участие в походе бесплатное.

Отдел новостей «В»