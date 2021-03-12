На Масленицу приглашают в поход
Лига ходьбы «Женьшень», которая вот уже несколько лет проводит бесплатные походы для горожан, приглашает в очередное путешествие.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этот раз поход (12+) посвятят Масленице, а его участники отправятся от «Варяга» к реке Большая Седанка.
По информации руководителя похода Василия Квака, протяженность маршрута составит порядка 10 километров. Участникам необходимо надеть удобную обувь и взять с собой воду и перекус.
Сбор в воскресенье, 14 марта, в 10 часов на автобусной остановке «Варяг».
Интересующую информацию можно уточнить по телефону 8-914-067-52-21.
Участие в походе бесплатное.
Отдел новостей «В»