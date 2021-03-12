Больше ярмарок: торговля пройдет на улицах Жигура и Верхнепортовой Еще одна площадка появилась во Владивостоке для проведения продовольственной ярмарки. В пятницу, 12 марта, свежие продукты можно будет купить в районе железнодорожного вокзала – на улице Верхнепортовой, 2г. Время работы – с 10 до 18 часов.

А в субботу и воскресенье – 13 и 14 марта – продовольственная ярмарка традиционно развернется на улице Жигура, в районе бывшего трамвайного кольца. В субботу торговая площадка будет работать с 9 до 18 часов, в воскресенье – с 9 до 17 часов, отметили в пресс-службе мэрии.

На ярмарках приморские предприниматели предложат свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, соленья и дикоросы, мед, молочные продукты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА