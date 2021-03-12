Лыжную трассу освоят лыжероллеры и любители велосипедного спорта На Русском острове минувший понедельник, 8 марта, стал последним днем работы лыжной трассы. Это связано с потеплением, пришедшим в краевой центр, и таянием снега на трассе. В следующем сезоне лыжня вновь будет открыта бесплатно для всех желающих, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что лыжня на Русском острове в районе школы № 5 (п. Канал, 29) открылась 26 декабря прошлого года. За сезон трасса приняла более 30 тысяч человек.

В городском управлении физической культуры и спорта отметили, что лыжня стала одним из любимых мест отдыха как горожан, так и гостей Владивостока. Ежедневно она принимала сотни желающих, регулярно на трассе проводились различные массовые мероприятия.

«Для любителей лыжного спорта была подготовлена трасса, проведено освещение, закуплены оборудование и лыжные комплекты, которые предоставлялись в аренду бесплатно для всех желающих. Для любителей лыжного спорта была также организована работа теплой раздевалки и кафе», – подчеркнули представители управления.

«За сезон на лыжне на Русском острове прошло 10 крупных мероприятий. Это и массовые забеги, и триатлон. Проводили бесплатные мастер-классы, групповые занятия для школьников, пенсионеров, военнослужащих и многих других», – добавили в управлении физической культуры и спорта Владивостока.

Сейчас перед муниципальными образованиями Приморья стоит задача организовать работу лыжных трасс в теплый период для любителей скандинавской ходьбы, пробежек, прогулок, лыжероллеров, велосипедного спорта и иных видов физической активности. О том, какие виды спорта будут развивать на трассе на Русском острове, специалисты городской администрации определят совместно со спортивными школами и федерациями Владивостока.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru