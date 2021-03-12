Народные контролеры проследят за ремонтом дорог Общественные наблюдатели в Приморье помогут представителям власти следить за реализацией проектов в области дорожного хозяйства – реконструкцией краевых трасс и участков городских и сельских улиц, строительством мостов, сообщили в пресс-службе края.

Как отмечают в агентстве проектного управления Приморья, в этом году больше всего мероприятий различных программ коснутся именно дорожной отрасли. Так, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено создание свыше 40 объектов в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Уссурийске, Лазовском, Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском районах.

«По национальному проекту в Приморье на сегодняшний день определены 48 участков региональных и муниципальных дорог, которые планируется отремонтировать. Количество объектов может и увеличиться в случае экономии на этапе торгов», – подчеркивают в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В рамках адресной инвестиционной программы будут реконструированы шесть мостов на дороге Артем – Находка – Порт Восточный, мосты через реку Осиновку, реку Соколовку в Преображении, через реку Тихую в Анучинском округе и четыре моста по дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово.

«Строительство ведется на всех объектах. Половина из них должны быть сданы в этом году», – уточняют в ведомстве.

Следить за ходом всех указанных работ будут общественные наблюдатели.

Стать ими могут жители Приморья, достигшие возраста 18 лет, с активной гражданской позицией и опытом реализации социальных проектов. Заявки принимаются до 21 марта. На сегодняшний день приморцы заполнили уже более 400 анкет.

Напомним, что первые общественные наблюдатели за реализацией национальных проектов появились в Приморье в 2019 году. С тех пор представители «народного контроля» регулярно вместе с представителями муниципальной власти выезжают на строящиеся и ремонтируемые объекты, дают качественные замечания, предложения, которые учитываются в дальнейшем.

По мнению председателя правительства Приморья Веры Щербины, проект «Общественные наблюдатели» стал одной из лучших практик края.

«Мы одними из первых в стране ввели такой механизм для эффективной реализации нацпроектов. Это очень действенная мера – «народный контроль» за действиями власти на местах. Такой подход мы всячески приветствуем, потому что без учета мнения людей на территориях мы не сможем реализовать все задуманное», – подчеркнула она.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru