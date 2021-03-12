Дома возведут застройщики, дороги – муниципалитет Масштабное строительство современного жилого микрорайона стартует в этом году в поселке Трудовое

Проект по строительству нового района «Солнечная долина» на ул. 50 лет Октября в пос. Трудовое обсудили в администрации Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

Застройщиками района выступают две компании – АО СЗ «Солнечная долина Владивостока» и ООО «Трансформация». Планируется возведение порядка 1,5 млн кв. метров жилья, а также социальных, коммерческих объектов, инженерной инфраструктуры. Для того чтобы попасть в район, будет возведена транспортная развязка с федеральной трассы.

Проект будущего строительства представил архитектор ООО «Арт-Проект» Владимир Прокуров. Он подчеркнул: новый район будет во многом уникальным, что обусловлено интересными природными условиями территории и предлагаемым проектом строительства. Что касается природы, то на территории непростой рельеф, много зелени, ручьев и других природных объектов, которые планируется сохранить. Проект строительства предполагает достаточно плотную квартальную застройку со смешанными функциями и переменной этажностью.

Так, проектировщики предусматривают кварталы с параметрами 80 м на 160 м, жилые дома от 9 до 25 этажей с просторными подземными паркингами, которые позволят хранить почти 100 процентов автомобилей жителей. В соответствии с современными нормами строительства на первых этажах разместятся разные социальные и коммерческие объекты – детские сады, магазины, кафе, офисы, спортзалы и т. д., которые позволят жителям получать значительную долю услуг в шаговой доступности. Вместе с тем такие предприятия создают большое количество рабочих мест (причем недалеко от дома), что радикально снижает маятниковую миграцию.

В районе появятся школы – земельные участки для них уже зарезервированы и переданы в муниципальную собственность. Компаниями-застройщиками заключен договор на разработку проектно-сметной документации для строительства дорог внутри района, это будут современные улицы с широкими тротуарами, велодорожками, освещением и другими современными элементами дорожной инфраструктуры. Строительством дорог займется муниципалитет.

Также некоторая часть квартир здесь может быть построена на бюджетные субвенции и передана детям-сиротам. Для снабжения нового района электроэнергией и теплом будут возведены энергомощности.

«Мы создали рабочую группу, куда вошли представители администрации Владивостока и других ведомств, от которых зависит возведение необходимой инженерной инфраструктуры, – обозначил глава краевого центра Олег Гуменюк. – Строительство нового района, где смогут приобрести жилье и поселиться тысячи семей, очень важно для приморской столицы и реализации жилищной программы. Будем помогать застройщикам и инвесторам решать все оперативные вопросы. Здесь планируется сдача порядка 70-100 тысяч кв. метров качественного жилья в год, это хорошие показатели».

Участники совещания приняли решение о первоочередных мероприятиях, которые помогут начать строительные работы уже в этом году.

Отдел новостей «В»

Фото:

www.vlc.ru, Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru