Производство мяса птицы начало восстанавливаться после птичьего гриппа Более 9 тысяч тонн курицы выпустили на рынок сельхозпроизводители Приморья в 2020 году. Государственная поддержка позволяет увеличивать производство и сдерживать рост цен, считают в пресс-службе края.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, производство мяса птицы начало восстанавливаться после птичьего гриппа.

«В прошлом году в хозяйствах всех категорий выпущено 9027 тонн мяса птицы – это 275 % к уроню 2019 года. В том числе 7410 тонн на птицефабрике «Агроптица» в Артеме. Местная охлажденная и замороженная продукция пользуется большим спросом среди приморцев», – добавили специалисты.

Отметим, что накануне представители крупных отечественных торговых сетей сообщили Минпромторгу России, что производители мяса птицы и яиц предлагают увеличить закупочные цены до 10 %. По заверению министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, в крае на данную продукцию в ближайшее время цены повышаться не будут.

«Для производителей мяса птицы предусмотрена субсидия – 35 рублей за килограмм реализованной продукции. Государственная поддержка позволяет не допустить резких скачков цен на рынке», – подчеркнул он.

В настоящее время приморцы могут приобрести килограмм курицы за 160 рублей, десяток яиц – за 90 рублей.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА/ www.primorsky.ru