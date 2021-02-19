Взгляните на прелестный кварк Принцип неопределенности, открытый в 1927 году, состоит в том, что некоторые свойства Вселенной (например, положение и скорость частиц) не могут быть измерены абсолютно точно. Это означает, что микромир представляет собой царство хаоса, погруженное в море квантовых флуктуаций.

Вы этого не знали? А хотите понять, что такое кот Шредингера? А увидеть его? Думаете, это невозможно? Отчего же?

Выставка Елены Никитиной «Стандартная модель» (12+) в галерее современного искусства «Арка» даст возможность и узнать, и увидеть кота Шредингера, принцип неопределенности, бьюти-кварк, сингулярность и многое другое…

– Елена, вы не впервые представляете выставки на стыке науки и искусства, выставки, где языком искусства говорится о науке. Почему?

– Наука мне была интересна всегда, попытки высказаться на эту тему делала не раз. Все началось, можно сказать, в 8-м классе, когда интересовалась астрономией, читала книги на эту тему. Время прошло, а интерес не утих, я и сейчас читаю много научно-популярной литературы. После астрономии заинтересовалась астрофизикой, потом квантовой физикой. Да, это не так просто, но… В каком-то смысле я зависла между гуманитарием и математиком, и мне это нравится.

Мне интересно, как устроен мир, ведь мы все пытаемся его понять, так же, как и то, зачем мы живем.

– Насколько легко передать языком искусства свойства кварка или сингулярность? Долго ли вы ищете образ?

– Процесс на самом деле идет параллельно. Читаешь что-то, выписываешь что-то для себя, и в то же время ищется графический язык и концепция будущей выставки. Ведь просто повесить работы – пусть даже с текстами рядом – это не концепция. Нужна объединяющая идея, причем глубокая, соединяющая в единое графическую форму, тексты, все…

Я работаю в абстрактной манере (да, не раз приходится слышать, мол, ребенок лучше нарисует), но на этот раз мне хотелось абсолютно свободной абстракции, ни на что не похожей, идущей изнутри, что ли… Я искала формы, что-то придумывала, что-то отметала.

Кстати, очень помог тот факт, что изначально выставка должна была состояться в апреле 2020 года, но из-за пандемии мы ее отменили. И очень хорошо, потому что появились новые работы, а часть старых я просто порезала. И именно уже после апреля возникла концепция, как объяснить научные теории и художественные образы.

О чем я хочу поговорить со зрителем? О том, что мы живем в мире стандартных моделей. По большому счету, наш мир ничем не доказан. Простой пример. Из чего состоит ядро Земли? Все ответят: из железа. Но практически это никто не доказал, есть только косвенные доказательства, например, магнитное поле.

Так же, как и теория Большого взрыва, которая просчитана математически, но не доказана, и доказать практически это невозможно… А кварки кто-то видел? И так далее. Физики живут в мире моделей и теорий. А мы с вами? Ведь то же самое. Принято считать, что красота – это стройность, а полнота некрасива. Но кем это доказано? Мы живем в мире условностей, в мире стандартных моделей, которые всеми признаны, но никак не доказаны. А мир может быть вообще другим, если мы примем другую систему стандартных моделей. Например, если бы мы видели или слышали, как коты или совы, если бы наши органы чувств позволяли нам видеть мир не трех-, а четырехмерным, разве был бы он таким, как мы сейчас считаем? Вот об этом я хотела поговорить со зрителем.

С графической точки зрения на этой выставке я стремилась к максимальной простоте визуального ряда. Местами даже позволяла себе похулиганить. Например, в работе «Сингулярность» отошла от всех правил эстетического выражения, просто махала кисточкой, можно сказать. Но ведь сингулярность – это состояние материи, при котором не работает ни один закон физики. Разве можно выразить это состояние иначе?

– Скажите, а вот если физик посмотрит на ваши работы, он поймет, о чем речь?

– Нет. Потому что это мое представление о сингулярности, мое видение, а не научно выстроенная схема. Я специально приглашала на выставку ученых-физиков, мне было интересно, что они скажут. Они были удивлены, спрашивали, почему так нарисовано, а не иначе, сопоставляли тексты и работы, о чем-то спорили…

Эти работы – глубоко мой ассоциативный ряд, и только мой. Мне хотелось сказать, что я думаю об устройстве мира, и я сказала.

Чувствую ли себя популяризатором науки? Нет. Но, если кого-то заинтересует то, о чем идет речь в текстах, если человек полезет в энциклопедии или Интернет, чтобы узнать подробнее, мне будет приятно.

– Есть ли области науки, которые вас так же вдохновляют и интересуют, ждать ли новых выставок на стыке науки и искусства?

– Мне важны в работе глубина идеи, смысл. Нельзя поверхностно что-то делать, я в этом уверена. Что же до областей науки… Мне интересна жизнь животных – с той точки зрения, что такое животное и что такое человек, что такое вообще жизнь на Земле. Идеи есть. Главное – воплотить.

Кстати

Кот Шредингера – мысленный эксперимент, предложенный Эрвином Шредингером, чтобы показать, насколько странными выглядят квантовые эффекты. В коробке с условным котом находятся атом радиоактивного элемента и колба с кислотой, которая разобьется после того, как радиоактивный элемент распадется. Если колба разобьется, кот умрет. Но мы не знаем наверняка, распадется ли атом радиоактивного элемента. Следовательно, кот и жив, и мертв одновременно. Это и называется квантовой суперпозицией. Определить точно состояние кота мы сможем только после того, как откроем коробку. И таким образом состояние кота Шредингера в квантовом мире определяет именно факт нашего наблюдения.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА